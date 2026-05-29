Darum zerbrach Freundschaft von Lady Di und Fergie

Ihre Freundschaft überstand dabei sogar einen „gemeinen Trick“ von Diana gegen Ferguson, wie Lownie behauptet. Die beiden hätten demnach gleichzeitig entschieden, sich von ihren Ehemännern scheiden zu lassen. Doch Lady Di ließ laut des Royal-Experten am Ende Fergie den Vortritt, „und lernte im Grunde aus dem Umgang der Royal Family mit ihr, wie sie die Scheidung selbst handhaben würde“.