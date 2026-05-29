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Darum zerbrach Freundschaft von Lady Di und Fergie

Royals
29.05.2026 11:46
Prinzessin Diana und Sarah Ferguson waren enge Vertraute, doch kurz vor dem Tod von Lady Di ...
Prinzessin Diana und Sarah Ferguson waren enge Vertraute, doch kurz vor dem Tod von Lady Di zerbrach die Freundschaft. Ein Royal-Autor enthüllt nun den brisanten Grund!(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sie waren Kindheitsfreundinnen, Cousinen vierten Grades und Schwägerinnen, doch die langjährige Freundschaft von Prinzessin Diana und Sarah Ferguson zerbrach in den 90er-Jahren. Royal-Autor Andrew Lownie verriet jetzt den brisanten Grund, warum es zwischen den beiden zum Bruch gekommen war.

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Wie Lownie der „Daily Mail“ nun verriet, sei die enge Freundschaft von Prinzessin Diana und Sarah Ferguson 1996 zerbrochen, als Fergies Autobiografie „My Story“ herausgekommen sei. Darin habe die ehemalige Herzogin von York behauptet, sie habe sich „eine Warze eingefangen, weil sie sich Schuhe von Lady Diana geliehen hatte“.

Diana besorgt, Fergie könnte „Geschichten verkaufen“
Eine Behauptung mit Folgen, so der Royal-Autor. „Tatsächlich war Diana sehr besorgt, dass Sarah Ferguson Geschichten über sie verkaufen könnte, und diese Beziehung wurde nie wiederhergestellt, obwohl Sarah Ferguson so tat, als sei sie wiederhergestellt“, schilderte er. 

Prinzessin Diana bei der Hochzeit von Sarah Ferguson mit Prinz Andrew
Prinzessin Diana bei der Hochzeit von Sarah Ferguson mit Prinz Andrew(Bild: APA-Images / Mary Evans / Illustrated London News Ltd)

Dabei verband die damalige Prinzessin von Wales und Sarah Ferguson eine Freundschaft seit Kindheitstagen – und noch mehr: Diana stellte Fergie sogar ihrem späteren Ehemann Prinz Andrew vor.

„Beklagten sich über Royal Family“
Nach den Hochzeiten mit Prinz Charles bzw. Prinz Andrew verband die beiden Frauen das geteilte Leid über das Leben innerhalb der Royal Family. „Diana kam jeden Sonntag zu Sarah Ferguson, und die beiden beklagten sich über die königliche Familie. Sie fühlten sich beide innerhalb der Grenzen der königlichen Familie sehr eingeengt“, erklärte Lownie. 

Und fuhr fort: „Gleichzeitig hatte Diana jedoch Bedenken, dass Fergie vielleicht zu ungestüm war und Dianas Ruf schädigte. Deshalb distanzierte sie sich allmählich.“

Die jahrelange Freundschaft zerbrach, weil Prinzessin Diana Sorge hatte, dass Sarah Ferguson ...
Die jahrelange Freundschaft zerbrach, weil Prinzessin Diana Sorge hatte, dass Sarah Ferguson Geschichten über sie verkaufen könnte.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael loccisano)

Ihre Freundschaft überstand dabei sogar einen „gemeinen Trick“ von Diana gegen Ferguson, wie Lownie behauptet. Die beiden hätten demnach gleichzeitig entschieden, sich von ihren Ehemännern scheiden zu lassen. Doch Lady Di ließ laut des Royal-Experten am Ende Fergie den Vortritt, „und lernte im Grunde aus dem Umgang der Royal Family mit ihr, wie sie die Scheidung selbst handhaben würde“.

Fergie lebte nach Scheidung bei Andrew
Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor trennten sich 1992, ließen sich aber erst 1996 scheiden. Trotz Ehe-Aus lebte das Paar rund 17 Jahre gemeinsam in der Royal Lodge, bevor sie aufgrund der jüngsten Skandale rund um die Verstrickungen der mittlerweile Ex-Yorks in den Epstein-Fall von König Charles aus dem Anwesen in Windsor geworfen wurden. 

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Prinzessin Diana war ebenfalls ab 1992 von Charles getrennt. Die Scheidung wurde am 28. August 1996 rechtskräftig, ein Jahr später starb die „Prinzessin der Herzen“ bei einem tragischen Autounfall in Paris.

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