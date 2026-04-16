Neuer Aragorn! Dieser Star ersetzt Viggo Mortenson

Angesichts dessen übernimmt nun der nordirische Schauspieler Jamie Dornan, 43, die Rolle von Streicher – jener Figur, die später als Aragorn zum König von Gondor wird. Dornan ist vor allem für die „Fifty Shades of Grey“-Filme bekannt, in denen er die Rolle des Christian Grey verkörperte.

Kate Winslet als geheimnisvolle Überraschung

Der Film wird von Andy Serkis inszeniert, der zugleich erneut in seine ikonische Rolle als Gollum beziehungsweise Sméagol schlüpft. Auch mehrere bekannte Gesichter aus der Original-Trilogie kehren zurück: Ian McKellen wird wieder als Gandalf zu sehen sein, Elijah Wood übernimmt erneut die Rolle des Frodo Beutlin und Lee Pace kehrt als Elbenkönig Thranduil zurück.