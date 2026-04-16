Neuer Aragorn! Dieser Star ersetzt Viggo Mortenson

Jetzt ist es offiziell: Für „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“, der am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen soll, wurde ein neuer und jüngerer Aragorn gefunden. Viggo Mortensen, der mit der Rolle weltberühmt wurde und von Millionen geliebt wird, lehnte es ab, künstlich jünger gemacht zu werden.
Angesichts dessen übernimmt nun der nordirische Schauspieler Jamie Dornan, 43, die Rolle von Streicher – jener Figur, die später als Aragorn zum König von Gondor wird. Dornan ist vor allem für die „Fifty Shades of Grey“-Filme bekannt, in denen er die Rolle des Christian Grey verkörperte.
Kate Winslet als geheimnisvolle Überraschung
Der Film wird von Andy Serkis inszeniert, der zugleich erneut in seine ikonische Rolle als Gollum beziehungsweise Sméagol schlüpft. Auch mehrere bekannte Gesichter aus der Original-Trilogie kehren zurück: Ian McKellen wird wieder als Gandalf zu sehen sein, Elijah Wood übernimmt erneut die Rolle des Frodo Beutlin und Lee Pace kehrt als Elbenkönig Thranduil zurück.
Der Cast wurde in diesem Instagram-Video enthüllt:
Prequel mit deutlich jüngerem Aragorn
Dass Viggo Mortensen diesmal nicht dabei ist, hat einen klaren Hintergrund: Inhaltlich dreht sich der Film um die Jagd nach Gollum und ist in den Jahren vor dem Film „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ angesiedelt. Die Handlung zeigt eine deutlich jüngere Version von Aragorn.
Mortensen, der mittlerweile 67 Jahre alt ist, entschied sich gegen eine Rückkehr, unter anderem wegen des Altersunterschieds und seiner ablehnenden Haltung gegenüber digitaler Verjüngung. Die Rolle wurde daher neu besetzt.
Neben Dornan erweitern auch neue Namen das Ensemble. Kate Winslet wird die Figur Marigol verkörpern, während Leo Woodall als Halvard zu sehen sein sein wird. Über Winslets Part ist noch nichts bekannt. Es wird aber spekuliert, es könnte sich um eine Verwandte von Sméagol handeln.
Bewährtes Drehbuchteam
Das Drehbuch entsteht unter Beteiligung der langjährigen „Herr der Ringe“-Autorinnen Fran Walsh und Philippa Boyens, die gemeinsam mit weiteren Autoren die Vorlage von J. R. R. Tolkien neu adaptieren. Tolkien hatte die epische Geschichte in den 1950er-Jahren veröffentlicht, nachdem bereits „Der Hobbit“ 1937 großen Erfolg gefeiert hatte.
Die Neubesetzung von Aragorn wird international bereits intensiv diskutiert. Während viele Fans weiterhin eine enge Verbindung zu Mortensens Darstellung haben, sehen andere in Dornan eine spannende Chance für eine neue Interpretation der Figur. Klar ist: Mit „The Hunt for Gollum“ kehrt Mittelerde mit vertrauten Figuren und frischen Gesichtern auf die große Leinwand zurück.
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