Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„The Hunt for Gollum“

Neuer Aragorn! Dieser Star ersetzt Viggo Mortenson

Society International
16.04.2026 08:57
Viggo Mortensen als Aragorn ist eine Legende. Im neuen „Herr der Ringe“-Film „The Hunt for ...
Viggo Mortensen als Aragorn ist eine Legende. Im neuen „Herr der Ringe“-Film „The Hunt for Gollum“ wird er jeddoch von einem jüngeren Schauspieler ersetzt.(Bild: APA-Images / Mary Evans / Ronald Grant Archive)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jetzt ist es offiziell: Für „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“, der am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen soll, wurde ein neuer und jüngerer Aragorn gefunden. Viggo Mortensen, der mit der Rolle weltberühmt wurde und von Millionen geliebt wird, lehnte es ab, künstlich jünger gemacht zu werden. 

0 Kommentare

Angesichts dessen übernimmt nun der nordirische Schauspieler Jamie Dornan, 43, die Rolle von Streicher – jener Figur, die später als Aragorn zum König von Gondor wird. Dornan ist vor allem für die „Fifty Shades of Grey“-Filme bekannt, in denen er die Rolle des Christian Grey verkörperte.

Kate Winslet als geheimnisvolle Überraschung
Der Film wird von Andy Serkis inszeniert, der zugleich erneut in seine ikonische Rolle als Gollum beziehungsweise Sméagol schlüpft. Auch mehrere bekannte Gesichter aus der Original-Trilogie kehren zurück: Ian McKellen wird wieder als Gandalf zu sehen sein, Elijah Wood übernimmt erneut die Rolle des Frodo Beutlin und Lee Pace kehrt als Elbenkönig Thranduil zurück.

Der Cast wurde in diesem Instagram-Video enthüllt: 


Prequel mit deutlich jüngerem Aragorn 
Dass Viggo Mortensen diesmal nicht dabei ist, hat einen klaren Hintergrund: Inhaltlich dreht sich der Film um die Jagd nach Gollum und ist in den Jahren vor dem Film „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ angesiedelt. Die Handlung zeigt eine deutlich jüngere Version von Aragorn.

„Fifty Shades of Grey“-Star Jamie Dornen wird im neuen „Herr der Ringe“-Film als Streicher ...
„Fifty Shades of Grey“-Star Jamie Dornen wird im neuen „Herr der Ringe“-Film als Streicher unterwegs sein.(Bild: APA/Angela WEISS / AFP)

Mortensen, der mittlerweile 67 Jahre alt ist, entschied sich gegen eine Rückkehr, unter anderem wegen des Altersunterschieds und seiner ablehnenden Haltung gegenüber digitaler Verjüngung. Die Rolle wurde daher neu besetzt.

Viggo Mortensen überlässt die Rolle des Aragorn dem deutlich jüngeren Jamie Dornan
Viggo Mortensen überlässt die Rolle des Aragorn dem deutlich jüngeren Jamie Dornan(Bild: APA-Images / Mary Evans / Ronald Grant Archive)

Neben Dornan erweitern auch neue Namen das Ensemble. Kate Winslet wird die Figur Marigol verkörpern, während Leo Woodall als Halvard zu sehen sein sein wird. Über Winslets Part ist noch nichts bekannt. Es wird aber spekuliert, es könnte sich um eine Verwandte von Sméagol handeln. 

Lesen Sie auch:
Die Fan-Herzen schlagen höher! Kultregisseur Peter Jackson hat einen neuen „Herr der Ringe“-Film ...
Prominenter Co-Autor
Jackson verkündet neuen „Herr der Ringe“-Film!
25.03.2026
Nach 27 Jahren!
Elijah Wood liest endlich „Der Herr der Ringe“
20.03.2026

Bewährtes Drehbuchteam
Das Drehbuch entsteht unter Beteiligung der langjährigen „Herr der Ringe“-Autorinnen Fran Walsh und Philippa Boyens, die gemeinsam mit weiteren Autoren die Vorlage von J. R. R. Tolkien neu adaptieren. Tolkien hatte die epische Geschichte  in den 1950er-Jahren veröffentlicht, nachdem bereits „Der Hobbit“ 1937 großen Erfolg gefeiert hatte.

Die Neubesetzung von Aragorn wird international bereits intensiv diskutiert. Während viele Fans weiterhin eine enge Verbindung zu Mortensens Darstellung haben, sehen andere in Dornan eine spannende Chance für eine neue Interpretation der Figur. Klar ist: Mit „The Hunt for Gollum“ kehrt Mittelerde mit vertrauten Figuren und frischen Gesichtern auf die große Leinwand zurück.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
16.04.2026 08:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
133.743 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
113.750 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
95.069 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
886 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
854 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Das Duell
Glawischnig: „Pensions-Antrittsalter nach oben“
789 mal kommentiert
Mehr Society International
Tränen auf Instagram
Patrice Aminati: „Möchte einfach gern weiterleben“
Nach „Let‘s Dance“-Aus
Massimo Sinató veröffentlicht emotionale Nachricht
„The Hunt for Gollum“
Neuer Aragorn! Dieser Star ersetzt Viggo Mortenson
In KI-Video verwendet
Alphaville geht gegen Songnutzung durch Trump vor
Neues Album kommt
Madonna: „Wir müssen tanzen, feiern und beten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf