Elijah Wood liest endlich „Der Herr der Ringe“

Schauspieler Elijah Wood hat endlich damit begonnen, das Buch „Der Herr der Ringe“ zu lesen – 27 Jahre nachdem er an den Filmprojekten gearbeitet hat.
Der 45-Jährige spielte Frodo Beutlin in der Filmtrilogie von Sir Peter Jackson und hatte auch einen Cameo-Auftritt im ersten „Hobbit“-Film. Trotz seiner jahrelangen Arbeit im Universum von Autor J.R.R. Tolkien hat er sich erst jetzt dazu entschieden, die Originalbücher zu lesen.
Colbert beschämt Wood
Während eines Auftritts in der „Late Show“ fragte Moderator Stephen Colbert, ein bekennender „Herr der Ringe“-Fan: „Ich habe noch ein anderes Gerücht, über das ich mit dir sprechen muss. Und ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, okay? Stimmt es, dass du ,Der Herr der Ringe‘ immer noch nicht fertig gelesen hast?“
Elijah brach in Gelächter aus und versuchte beschämt, sein Gesicht zu verbergen. Schließlich antwortete er: „Dass das von dir kommt, ist mir fast am peinlichsten, Stephen. Weil ich niemanden in meinem Leben kenne, der Tolkien mehr liebt als du und die Bücher öfter gelesen hat als wahrscheinlich jeder andere.“
Elijah merkte dann an, dass die Dreharbeiten zu „Der Herr der Ringe“ im Oktober 1999 begannen und er somit 27 Jahre Zeit gehabt hätte, die Bücher zu lesen. Er sagte jedoch: „Ich kann zumindest sagen: Es gibt ein Update. Ich habe angefangen.“ Und bislang gefällt ihm, was er gelesen hat. Nachdem er mit Stephen über seinen Fortschritt scherzte, sagte er: „Danke. Und sie sind unglaublich!“ Der Moderator witzelte daraufhin: „Ich will dir nicht verraten, wie es ausgeht, aber ich gebe dir einen Hinweis: Du weißt, wie es endet.“ Elijah konterte: „Ja, das tue ich.“
Sir Ian McKellen, der Gandalf spielte, hatte zuvor verraten, dass sowohl er als auch Elijah für Andy Serkis‘ kommendes „Herr der Ringe“-Spin-off „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ zurückkehren werden, auch wenn es dazu noch keine offizielle Bestätigung gibt. Elijah sagte, er habe dazu „nichts hinzuzufügen“, dann aber: „Aber auch nichts zu widerlegen! Also stehen wir ganz gut da.“
Kann sich keinen anderen Frodo vorstellen
Elijah gab kürzlich zu, dass er sich kaum vorstellen könne, dass jemand anderes Frodo spielen könnte. Er sagte gegenüber „The Times“: „Ich würde ehrlich gesagt nicht wollen, dass jemand anderes Frodo spielt, solange ich lebe und dazu in der Lage bin. Gleichzeitig kann ich aber auch erkennen, wie spannend es sein wird, wenn man im Kino sitzt und sieht, wie sich der Hut dreht und es Gandalf ist. Denn ich bin auch ein Fan und gespannt, wie alles zusammenkommt.“
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