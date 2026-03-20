Elijah Wood liest endlich „Der Herr der Ringe“

Kann sich keinen anderen Frodo vorstellen

Elijah gab kürzlich zu, dass er sich kaum vorstellen könne, dass jemand anderes Frodo spielen könnte. Er sagte gegenüber „The Times“: „Ich würde ehrlich gesagt nicht wollen, dass jemand anderes Frodo spielt, solange ich lebe und dazu in der Lage bin. Gleichzeitig kann ich aber auch erkennen, wie spannend es sein wird, wenn man im Kino sitzt und sieht, wie sich der Hut dreht und es Gandalf ist. Denn ich bin auch ein Fan und gespannt, wie alles zusammenkommt.“