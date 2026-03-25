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Jackson entzückt Fans!

Colbert Co-Autor von neuem „Herr der Ringe“-Film

Society International
25.03.2026 09:46
Peter Jackson und Stephen Colbert arbeiten an einem neuen „Herr der Ringe“-Film.
Peter Jackson und Stephen Colbert arbeiten an einem neuen „Herr der Ringe“-Film.(Bild: Krone KREATIV/AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Herzklopfen bei „Herr der Ringe“-Fans! Peter Jackson hat einen neuen Teil der heiß geliebzen Fantasy-Filme angekündigt! Mitgeschrieben wird dieser von Showmaster und Riesen-„LOTR“-Fan Stephen Colbert. Er habe Zeit, erklärte er. Seine „The Late Show with Stephen Colbert“ wird im Mai 2026 nach einer letzten Staffel eingestellt. 

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Große Emotionen bei „Herr der Ringe“-Fans weltweit: Ein neuer Film aus dem Universum von „Der Herr der Ringe“ ist in Arbeit – und diesmal stehen genau die Kapitel im Fokus, die viele Leser seit Jahrzehnten lieben!

Stephen Colbert mit an Bord
Überraschend mit an Bord: US-Moderator Stephen Colbert. Gemeinsam mit Erfolgsregisseur Peter Jackson und Drehbuchautorin Philippa Boyens arbeitet er an einem neuen Filmprojekt mit dem Arbeitstitel „The Lord of the Rings: Shadow of the Past“.

Peter Jackson und Stephen Colbert teilten in einem Instagram-Video die große Neuigkeit.
Peter Jackson und Stephen Colbert teilten in einem Instagram-Video die große Neuigkeit.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/lordoftherings)

Vierzehn Jahre nach Frodos Tod
Das Besondere: Die Geschichte basiert auf bislang kaum verfilmten Passagen aus Tolkiens Vorlage und wird die Fans zutiefst berühren. Laut ersten Informationen spielt die Handlung vierzehn Jahre nach Frodos Tod. Seine Freunde Sam, Merry und Pippin machen sich auf, um die ersten Schritte ihres Abenteuers noch einmal nachzuverfolgen. Unterdessen hat Sams Tochter Elanor ein lange verborgenes Geheimnis entdeckt und ist entschlossen, aufzudecken, warum der Ringkrieg beinahe verloren war, noch bevor er überhaupt begonnen hatte.

In den sozialen Netzwerken überschlagen sich bereits die Reaktionen. Ein Fan schreibt begeistert: „Das sind meine absoluten Lieblingskapitel des ganzen Buches. Ich lese sie seit über 20 Jahren immer wieder – ich weine gerade vor Freude!“

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Emotionale Verbindung
Diese emotionale Verbindung will auch Colbert einfangen. Als bekennender Tolkien-Kenner betont er, wie wichtig es ihm sei, eine Geschichte zu erzählen, die sowohl den Büchern von J.R.R. Tolkien als auch den legendären Filmen gerecht wird.

Das Projekt ist Teil einer neuen Film-Offensive von Warner Bros.. Den Anfang macht „The Lord of the Rings: Hunt for Gollum“, inszeniert von Andy Serkis, der erneut in seine ikonische Rolle schlüpft.

Mit dabei sind auch bekannte Gesichter wie Ian McKellen als Gandalf. Und auch Elijah Wood könnte im Gollum-Film als Frodo zurückkehren – zumindest deutete er dies bereits an.

Für Fans von Mittelerde geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Rückkehr zu Tolkiens geliebten Buchmomenten könnte einer der emotionalsten „Herr der Ringe“-Filme überhaupt werden.

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