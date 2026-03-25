Colbert Co-Autor von neuem „Herr der Ringe“-Film

Vierzehn Jahre nach Frodos Tod

Das Besondere: Die Geschichte basiert auf bislang kaum verfilmten Passagen aus Tolkiens Vorlage und wird die Fans zutiefst berühren. Laut ersten Informationen spielt die Handlung vierzehn Jahre nach Frodos Tod. Seine Freunde Sam, Merry und Pippin machen sich auf, um die ersten Schritte ihres Abenteuers noch einmal nachzuverfolgen. Unterdessen hat Sams Tochter Elanor ein lange verborgenes Geheimnis entdeckt und ist entschlossen, aufzudecken, warum der Ringkrieg beinahe verloren war, noch bevor er überhaupt begonnen hatte.