Ex-ORF-General: „Will Gerechtigkeit, keine Rache“

Denn für Scherbaum habe die Compliance-Überprüfung am Küniglberg Weißmann vollauf entlastet. Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung hätten sich in Luft aufgelöst. Trotzdem wurde der Rundfunk-Boss gefeuert. Bis gestern Früh hatte der Top-Manager aber noch keinen „blauen Brief“ erhalten. Für Anwalt Scherbaum „ein klassischer Fall von sittenwidriger Motivkündigung“. Und er sieht für die juristische Auseinandersetzung gute Chancen. Die Kronzeugin habe bei der Prüfung nicht alles vorgelegt, der Ex-General schon.