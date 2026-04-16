Kellner sollen Bäcker in Konkurs getrieben haben

„Das ist für uns das Benzingeld“

Bereits bei der Einschulung in den Order-Man - das ist eine Art Handy, mit dem die Bestellung elektronisch erfasst und in die Küche weitergeleitet wird - habe der Filialleiter gesagt: „Fünf bis zehn Prozent des täglichen Umsatzes verbuchen wir nicht. Das ist für uns das Benzingeld.“ Heißt: Nachdem die Gäste konsumiert haben, wird deren Bestellung vom Kellner auf dem Order-Man storniert. Der zu zahlende Betrag – es gibt dann keine ausgedruckte Rechnung – wird dem Gast mündlich mitgeteilt. Das Geld wandert am Chef vorbei in die eigene Tasche, als nettes Zubrot. „Ich weiß, dass das alle gemacht haben. Das war ganz normal.“