Tirols Schüler sind von der Lehre sehr überzeugt

Die Jugendlichen in Tirol sind gegenüber einer Lehre deutlich positiver eingestellt als im Rest Österreichs. Das zeigt eine aktuelle Studie, die am Mittwoch in der Wirtschaftskammer in Innsbruck vorgestellt wurde.
Unter dem Titel „Jugend in Österreich 2026“ hat die Wirtschaftskammer eine Trendstudie in Auftrag gegeben, die beleuchtet, welche Themen die jungen Menschen umtreiben und wie sie zur beruflichen Zukunft stehen. Österreichweit wurden 3072 Personen im Alter von 13 bis 29 Jahren befragt. „Für Tirol wurden mit der gleichen Umfrage 600 Schüler im Alter von zwölf bis 17 Jahren an Mittelschulen, Gymnasien und Polytechnischen Schulen befragt“, erklärt Heinz Herczeg, Studienautor und Geschäftsführer der life Creator Consulting GmbH.
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