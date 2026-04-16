Tirols Schüler sind von der Lehre sehr überzeugt

Unter dem Titel „Jugend in Österreich 2026“ hat die Wirtschaftskammer eine Trendstudie in Auftrag gegeben, die beleuchtet, welche Themen die jungen Menschen umtreiben und wie sie zur beruflichen Zukunft stehen. Österreichweit wurden 3072 Personen im Alter von 13 bis 29 Jahren befragt. „Für Tirol wurden mit der gleichen Umfrage 600 Schüler im Alter von zwölf bis 17 Jahren an Mittelschulen, Gymnasien und Polytechnischen Schulen befragt“, erklärt Heinz Herczeg, Studienautor und Geschäftsführer der life Creator Consulting GmbH.