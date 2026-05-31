Vogel verursachte Kurzschluss – Züge fielen aus

Schienenersatzverkehr kümmerte sich um „gestrandete“ Zuggäste

Ein liegengebliebener Railjet wurde mit einer Diesellok in den Bahnhof gezogen. Nach 40 Minuten konnten die Passagiere den Zug verlassen. Zwischen St. Pölten und Prinzersdorf wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet – und zudem ein Shuttle zwischen St. Pölten und dem Bahnhof Tullnerfeld. Von dort erfolgte der Anschluss an den Fernverkehr, so die ÖBB.