Vogel verursachte Kurzschluss – Züge fielen aus

Fast fünf Stunden war der Zugverkehr gestern rund um St. Pölten unterbrochen, weil ein Vogel in den Schaltkreis geriet und damit einen Kurzschluss auslöste. Zahlreiche Passagiere saßen am Bahnhof fest – ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.
Ein Vogel hat in der Nacht auf Sonntag den Zugverkehr rund um St. Pölten lahmgelegt. Das bestätigte die ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) am Sonntag. Das Tier war gegen 21 Uhr in ein Schaltgerüst geraten und hatte einen Kurzschluss ausgelöst. Bis der Schaden gefunden und behoben war – etwa gegen 1.30 Uhr – war der Zugverkehr unterbrochen.
Schienenersatzverkehr kümmerte sich um „gestrandete“ Zuggäste
Ein liegengebliebener Railjet wurde mit einer Diesellok in den Bahnhof gezogen. Nach 40 Minuten konnten die Passagiere den Zug verlassen. Zwischen St. Pölten und Prinzersdorf wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet – und zudem ein Shuttle zwischen St. Pölten und dem Bahnhof Tullnerfeld. Von dort erfolgte der Anschluss an den Fernverkehr, so die ÖBB.
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