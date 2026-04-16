Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volksbegehren startet

Senioren wollen nicht nur „Einnahmenquelle“ sein

Niederösterreich
16.04.2026 12:30
Initiator Fritz Kinzlbauer mit den FPÖ-Politikerinnen Edith Mühlberghuber und Andrea Schartel ...
Initiator Fritz Kinzlbauer mit den FPÖ-Politikerinnen Edith Mühlberghuber und Andrea Schartel (von rechts)(Bild: FPÖ NÖ)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Weil eine Belastungswelle über die heimischen Pensionisten hinwegrollt, sollen sich die Senioren jetzt zur Wehr setzen. Mit einem Volksbegehren fordert der parteifreie Jurist DDr. Fritz Kinzlbauer (70) Verbesserungen für die ältere Generation. Unterstützt wird sein Vorhaben von den Freiheitlichen.

0 Kommentare

Er sei ein „gutgläubiger Mensch“, erklärt Kinzlbauer, der betont, keiner Partei anzugehören, bei der Präsentation seines Pensionisten-Volksbegehrens in St. Pölten. Er habe daher auf Einsparungen der Regierung gehofft. „Doch stattdessen haben sie nur die Pensionisten als Einnahmequelle entdeckt“, so der Doppeldoktor. Die Beiträge zur Krankenversicherung seien erhöht, Begünstigungen gestrichen, die Inflation nicht abgegolten worden.

Ältere über Gebühr belastet
Doch es sind nicht allein die gestiegenen finanziellen Belastungen für Senioren, die Kinzlbauer ein Dorn im Auge sind. „Der Digitalisierungswahnsinn belastet ältere Menschen zusätzlich“, sagt er. Viele Ansuchen oder Informationen gebe es nur noch im Internet: „Das zeugt von keiner Wertschätzung gegenüber älteren Menschen. Das ist nicht mehr tragbar.“ Und auch die „Bevorzugung Fremder, die noch nichts ins Sozialsystem eingezahlt haben“, bei der Gesundheitsversorgung stört den Juristen: „Es muss schließlich der Gleichheitsgrundsatz gelten.“

Lesen Sie auch:
Krankenversicherung:
Ab morgen bis zu 8000 € Verlust für Pensionisten!
31.05.2025
Tarif nur mit E-Mail
Billiger Strom: Online-Hürde für betagtes Ehepaar
14.04.2026

Drei zentrale Forderungen
Daraus leitet Kinzlbauer seine Forderungen ab, die er mit einem Volksbegehren durchsetzen möchte: Abschaffung des „Digitalisierungswahnsinns“,  gesetzliche Verankerung der Inflationsabgeltung und Absicherung des Gesundheitsbereichs für die Zukunft. Sein Ziel: mehr als 100.000 Unterschriften, damit diese Thematik im Parlament behandelt werden muss.

FPÖ: „Stopp-Taste drücken!“
Obwohl der Initiator betont, das Volksbegehren sei überparteilich, wird es lediglich von den Freiheitlichen unterstützt. ÖVP und SPÖ stoßen sich an Kinzlbauers Vorwurf der Benachteiligung heimischer Pensionisten gegenüber Asylwerbern. FPÖ-Politiker haben da weniger Berührungsängste. Kein Wunder also, dass die Präsentation des Volksbegehrens in Niederösterreich im freiheitlichen Landtagsklub über die Bühne ging. Die beiden blauen Senioren-Sprecherinnen Andrea Schartel (Nationalrat) und Edith Mühlberghuber (Landtag) standen Kinzlbauer zur Seite: „Das Geld der hart arbeitenden Österreicher und jener, die dieses Land aufgebaut haben, wird überall in der Welt verteilt, nur nicht bei denen, die es einbezahlt haben.“ Daher sei es an der Zeit, mit dem Volksbegehren „die Stopp-Taste zu drücken“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
16.04.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück
Im Herbst 2025 suchte die Polizei tagelang nach dem achtjährigen Fabian, der getötet worden war. ...
Prozess startet jetzt
Mordverdächtige im Fall Fabian schweigt weiterhin
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
135.028 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
114.079 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
95.461 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
867 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
858 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
853 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf