Senioren wollen nicht nur „Einnahmenquelle“ sein

FPÖ: „Stopp-Taste drücken!“

Obwohl der Initiator betont, das Volksbegehren sei überparteilich, wird es lediglich von den Freiheitlichen unterstützt. ÖVP und SPÖ stoßen sich an Kinzlbauers Vorwurf der Benachteiligung heimischer Pensionisten gegenüber Asylwerbern. FPÖ-Politiker haben da weniger Berührungsängste. Kein Wunder also, dass die Präsentation des Volksbegehrens in Niederösterreich im freiheitlichen Landtagsklub über die Bühne ging. Die beiden blauen Senioren-Sprecherinnen Andrea Schartel (Nationalrat) und Edith Mühlberghuber (Landtag) standen Kinzlbauer zur Seite: „Das Geld der hart arbeitenden Österreicher und jener, die dieses Land aufgebaut haben, wird überall in der Welt verteilt, nur nicht bei denen, die es einbezahlt haben.“ Daher sei es an der Zeit, mit dem Volksbegehren „die Stopp-Taste zu drücken“.