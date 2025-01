Pensionisten drohen Verluste von bis zu 8000 Euro

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag haben ÖVP-Klubobmann August Wöginger und FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs so gut wie alle geplanten Sparmaßnahmen aufgezählt. Eine aber haben sie verschwiegen, die freilich auch auf jener Liste steht, welche Finanzminister Gunter Mayr nach Brüssel gemeldet hat. Ganz unscheinbar steht in einer Zeile des Excel-Dokuments: „Anpassungen der Krankenversicherungsbeiträge“. Dadurch will Blau-Schwarz heuer in Summe 270 Millionen Euro fürs Budget lukrieren, was einer der größeren Posten auf der Liste ist. Die „Krone“ zeigt in einer übersichtlichen Grafik, wie viel Pensionisten je nach Höhe ihrer eigenen Pension bald verlieren könnten.