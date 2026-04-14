Billiger Strom: Online-Hürde für betagtes Ehepaar

Wer Strom außerhalb der Verbrauchsspitzen nutzt, soll dafür mit einem günstigeren Tarif belohnt werden. Mit dieser Aktion wirbt die niederösterreichische EVN. Gerade für Pensionisten, die sich ihre Zeit einteilen können, ein verlockendes Angebot – doch die Anmeldung hat ihre (Online-)Tücken. Wie die „Krone“ helfen konnte!
Der neue Sonnenzeittarif der EVN soll heimischen Haushalten helfen, die steigenden Stromkosten einzubremsen. Wer also Energiefresser wie etwa Waschmaschinen nicht zu den täglichen Verbrauchsspitzen, sondern zwischen 10 und 16 Uhr nutzt, berappt dafür nur knapp über 8 Cent pro Kilowattstunde. „Dieser Tarif ist für uns wie geschaffen“, dachten sich Günter und Anna Maria Kihssl aus St. Pölten. Denn als Pensionisten können sie sich die Zeit für Arbeiten mit hohem Stromverbrauch einteilen.
Auch dem Chef eines Kaffeehauses, der auf eine Online-Tischreservierung bestand, habe ich schon einmal meine Meinung gesagt.
Anna Maria Khissl
Enttäuschung nach Vorfreude
Doch im Servicecenter des Energiekonzerns folgte auf die Vorfreude prompt die Enttäuschung. Man benötige Internet und E-Mail für die Anmeldung. Mit beidem sind aber die Kihssls – 84 und 87 Jahre alt – nicht vertraut. „Wir wollen uns da nicht hineindrängen lassen“, erklärt das Seniorenpaar.
Und sie wollen es sich nicht gefallen lassen, zur Nutzung von Internet & Co. gezwungen zu werden. „Auch dem Chef eines Kaffeehauses, der auf eine Online-Tischreservierung bestand, habe ich schon einmal meine Meinung gesagt“, unterstreicht Anna Maria Khissl ihr Missfallen.
„Krone“-Recherche brachte Umschwung
„Da ist im Servicecenter offenbar ein bedauerlicher Fehler passiert“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. Er bestätigt aber, dass der Energiekonzern Online-Anmeldungen bevorzugt: „Denn diese sparen Kosten, sodass wir so günstige Tarife anbieten können.“ Bei früheren Aktionen waren oft zigtausende handschriftlich ausgefüllte Formulare maschinell nicht lesbar und mussten daher teuer – manuell bearbeitet werden.
Aufgrund der „Krone“-Recherchen nahm sich Zach umgehend des Problems an. Das erfreuliche Ergebnis: Das Ehepaar Khissl ist bereits für den neuen Tarif registriert. Und auch allgemein ist eine telefonische Anmeldung möglich.
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