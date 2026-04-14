Billiger Strom: Online-Hürde für betagtes Ehepaar

Der neue Sonnenzeittarif der EVN soll heimischen Haushalten helfen, die steigenden Stromkosten einzubremsen. Wer also Energiefresser wie etwa Waschmaschinen nicht zu den täglichen Verbrauchsspitzen, sondern zwischen 10 und 16 Uhr nutzt, berappt dafür nur knapp über 8 Cent pro Kilowattstunde. „Dieser Tarif ist für uns wie geschaffen“, dachten sich Günter und Anna Maria Kihssl aus St. Pölten. Denn als Pensionisten können sie sich die Zeit für Arbeiten mit hohem Stromverbrauch einteilen.