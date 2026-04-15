Salzburger mit Blumen und Baggern bei Berufs-WM

Moser ist der zweite Kandidat aus Salzburg. „Ich bin schon als Kind am Bauernhof meiner Großeltern am Traktor gesessen“, erzählt der Land- und Baumaschinentechniker. Warum genau dieser Beruf? „Für mich war im Poly schon klar, dass ich einen technischen Lehrberuf machen möchte.“ Dass es Baumaschinen wurden, sei Zufall. Schnuppertage hätten hier den Ausschlag gegeben.