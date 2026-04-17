„Mit Tabletten habe ich keine Schmerzen mehr!“

Saalfelden am Freitag in Imst auf Prüfstand

So schnell es geht will der 20 jährige Russe die Reha starten. „Ich bleibe positiv, auch wenn die Saison für mich gelaufen ist“, rechnet er mit einem gut neun Monate dauernden Ausfall. Heute bekommen es seine Kollegen in der Westliga mit Imst zu tun.