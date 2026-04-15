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Von und nach Salzburg

Frankfurt-Flüge fallen weiter wegen Streiks aus

Salzburg
15.04.2026 10:44
Sieben Flüge von und nach Frankfurt fallen am Mittwoch und am Donnerstag aus.
Sieben Flüge von und nach Frankfurt fallen am Mittwoch und am Donnerstag aus.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Streiks bei der deutschen Lufthansa gehen weiter. Davon ist auch Salzburg betroffen. Alle Flüge von Salzburg nach Frankfurt und retour sind am Mittwoch und am Donnerstag annulliert. Schon am Montag und am Dienstag wurden sämtliche Verbindungen gestrichen.

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Am Mittwoch sind drei Flüge nach Frankfurt von den Streiks betroffen und fallen komplett aus. Betroffen sind auch die Rückflüge aus Frankfurt nach Salzburg.

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Am Donnerstag trifft es sogar vier Verbindungen in die Main-Metropole. Gerade für Geschäftsreisende und als Verbindung zu Langstreckenflügen spielt der Flughafen Frankfurt eine zentrale Rolle, besonders für den Salzburger Airport. 

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