Guthaben gibt es öfter als Nachzahlungen

Die „Krone“ kennt Zahlen zum Verhältnis von Guthaben und Nachzahlungen. So hatten Kunden, bei denen im März abgerechnet wurde, in 27.800 Fällen ein Guthaben, 18.100 Kunden mussten etwas nachzahlen. Die Guthaben betrugen im Schnitt rund 179 Euro, die Nachzahlungen rund 198 Euro. Das heißt, bei der Salzburg AG summierten sich die Guthaben auf knapp fünf Millionen Euro, die Nachforderungen auf gut 3,5 Millionen Euro.