Für Salzburger Solo-Starter ist alles drin

Beim European Open in Sofia (Bul) verpasste er nur knapp Bronze. Bei der EM ist für den längst als Profi tätigen Judoka, der am Donnerstag anreiste, einiges drin. Die Auslosung bis 90 kg bescherte ihm den Belgier Christiaens, danach warten wohl ein starker Grieche und Serbe. „Ein Top-Sieben-Platzierung wäre sehr gut“, meint er. Das Los? „Das schau ich mir alles an, wenn ich dran bin. Sonst zerbreche ich mir nur unnötig den Kopf.“