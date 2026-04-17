So ging Salzburgs Stadtvize Kreibich baden

Freitagfrüh startete die Badesaison in der Stadt Salzburg. Unter den ersten Badegästen war auch der für die Bäder zuständige Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP). Um sieben Uhr wagte er den Sprung ins 22 Grad warme Nass und eröffnete die Saison.
Als erstes der drei städtischen Freibäder startete am Freitag das AYA-Bad in die Sommersaison. „Ich freue mich, dass wir mit dem AYA-Bad wieder so früh in die Saison starten können. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison und wünsche allen Besuchern viel Vergnügen beim Schwimmen und Baden“, sagte Florian Kreibich, als er das 22 Grad warme Becken wieder verlassen hatte.
Er hatte die Badesaison gleich um sieben Uhr früh eröffnet. Das AYA-Bad ist nun täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet, der Saisonkartenverlauf läuft ebenfalls bereits. Das Leopoldskroner Bad und das Volksgartenbad starten am 4. Mai mit Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.