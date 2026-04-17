So ging Salzburgs Stadtvize Kreibich baden

Als erstes der drei städtischen Freibäder startete am Freitag das AYA-Bad in die Sommersaison. „Ich freue mich, dass wir mit dem AYA-Bad wieder so früh in die Saison starten können. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison und wünsche allen Besuchern viel Vergnügen beim Schwimmen und Baden“, sagte Florian Kreibich, als er das 22 Grad warme Becken wieder verlassen hatte.