USA blockieren sechs Tanker, zwei brechen durch

10.000 US-Soldaten im Einsatz

Die Blockade gilt laut US-Militär für alle Schiffe – unabhängig von ihrer Flagge -, sofern sie iranische Häfen ansteuern oder von dort kommen. Ausnahmen bestehen nur für humanitäre Lieferungen wie Lebensmittel oder medizinische Güter, die vorab kontrolliert werden müssen. Zur Durchsetzung sind mehr als 10.000 Soldaten, über ein Dutzend Kriegsschiffe sowie Dutzende Flugzeuge im Einsatz.