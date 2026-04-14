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Nadelöhr Hormuz

USA blockieren sechs Tanker, zwei brechen durch

Ausland
14.04.2026 21:30
Die Seeblockade sowohl vom Iran als auch den USA sorgt für Nervosität auf den Märkten.
Die Seeblockade sowohl vom Iran als auch den USA sorgt für Nervosität auf den Märkten.(Bild: AFP/ATTA KENARE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Lage in der Straße von Hormuz spitzt sich dramatisch zu: Während die USA mit einer massiven Militärblockade den Schiffsverkehr kontrollieren wollen, widersprechen Analysten der Darstellung eines vollständigen Stillstands – und berichten von ersten Durchbrüchen durch das strategisch wichtigste Nadelöhr der globalen Energieversorgung.

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Seit Montagnachmittag setzen die Vereinigten Staaten eine Seeblockade gegen iranische Häfen in der Straße von Hormuz durch. Nach Angaben des US-Zentralkommandos wurde in den ersten 24 Stunden jede Schiffsbewegung gestoppt. Sechs Handelsschiffe seien den Anweisungen der US-Marine gefolgt und in iranische Häfen am Golf von Oman zurückgekehrt.

10.000 US-Soldaten im Einsatz
Die Blockade gilt laut US-Militär für alle Schiffe – unabhängig von ihrer Flagge -, sofern sie iranische Häfen ansteuern oder von dort kommen. Ausnahmen bestehen nur für humanitäre Lieferungen wie Lebensmittel oder medizinische Güter, die vorab kontrolliert werden müssen. Zur Durchsetzung sind mehr als 10.000 Soldaten, über ein Dutzend Kriegsschiffe sowie Dutzende Flugzeuge im Einsatz.

Die Karte zeigt die Blockade der Straße von Hormuz seit Anfang März durch Iran. Es werden vom Iran bestimmte Routen, derzeitige Routen und ein Risikogebiet laut Iran dargestellt. Die USA kündigen ebenfalls eine Blockade an. Quelle: ISW.

Zweifel an totaler Kontrolle
Schifffahrtsanalysten widersprechen jedoch der Darstellung einer lückenlosen Sperre. Laut Daten des Analysehauses Kpler haben mindestens zwei Schiffe die Meerenge dennoch passiert.

Demnach durchquerte der unter liberianischer Flagge fahrende Frachter „Christianna“ die Straße von Hormuz, nachdem er zuvor Mais in einem iranischen Hafen entladen hatte. Auch der Methanol-Tanker „Elpis“, der unter der Flagge der Komoren fährt, soll die Passage geschafft haben. Diese Berichte stellen die Effektivität der Blockade zumindest teilweise infrage.

Drohungen und wachsendes Risiko
Die Situation bleibt hochgefährlich. Ein Sprecher des iranischen Militärs bezeichnete die US-Maßnahmen als „Piraterie“ und warnte, dass im Fall weiterer Bedrohungen kein Hafen in der Region mehr sicher sei. Auch die Revolutionsgarden erklärten, militärische Präsenz in der Meerenge verletze die Waffenruhe.

US-Präsident Donald Trump wiederum verschärfte den Ton und drohte, jedes Schiff, das sich der Blockade nähere, werde „sofort eliminiert“.

Experten warnen, dass die Blockade das Risiko iranischer Gegenangriffe erhöht und die ohnehin fragile Waffenruhe weiter unter Druck setzt.

Auswirkungen auf den Ölmarkt
Die Unsicherheit rund um die Straße von Hormuz hat unmittelbare wirtschaftliche Folgen. Nach der Ankündigung der Blockade stieg der Ölpreis zeitweise wieder über 100 Dollar pro Barrel.

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Vor dem aktuellen Konflikt verlief fast ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasversorgung durch die Meerenge – entsprechend sensibel reagieren die Märkte auf jede Störung.

Diplomatie im Hintergrund
Parallel zur militärischen Eskalation gibt es jedoch Hinweise auf neue diplomatische Bemühungen. US-Präsident Trump stellte eine mögliche zweite Verhandlungsrunde mit dem Iran „in den nächsten zwei Tagen“ in Aussicht. Als möglicher Ort wird erneut die pakistanische Hauptstadt Islamabad genannt.

Auch UNO-Generalsekretär António Guterres sowie mehrere internationale Akteure rechnen mit einer Wiederaufnahme der Gespräche. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte, die Straße von Hormuz „so schnell wie möglich bedingungslos“ wieder zu öffnen.

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