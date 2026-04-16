Betroffener warnt: „Züchten tickende Zeitbomben“

In den vergangenen Wochen haben Berichte über dramatische Bedingungen im Strafvollzug für psychisch Kranke für viel Aufsehen gesorgt. Auch die bedingten Entlassungen sorgen immer wieder für viel Diskussionsstoff – siehe Causa Fritzl. Die „Krone“ hat mit Betroffenen in der Justizanstalt Graz-Karlau gesprochen.