Betroffener warnt: „Züchten tickende Zeitbomben“

In den vergangenen Wochen haben Berichte über dramatische Bedingungen im Strafvollzug für psychisch Kranke für viel Aufsehen gesorgt. Auch die bedingten Entlassungen sorgen immer wieder für viel Diskussionsstoff – siehe Causa Fritzl. Die „Krone“ hat mit Betroffenen in der Justizanstalt Graz-Karlau gesprochen.
Seit 2016 sitzt Herbert S. (39) in der Justizanstalt Graz-Karlau im Maßnahmenvollzug. Wegen eines Sexualdeliktes wurde er zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt und eingewiesen. Die Strafe hat er inzwischen fast dreifach abgesessen. Und trotzdem darf er nicht raus.
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