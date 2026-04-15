Irre Gewohnheiten
Arzt: Trump denkt, Diät-Limo ist ein Krebs-Killer
Der US-Präsident ist nicht gerade für seinen gesunden Lebensstil bekannt – wie skurril seine Ernährungsgewohnheiten tatsächlich sind, hat ein bekannter Arzt nun ausgeplaudert. In einem Podcast erklärte dieser, dass das Staatsoberhaupt glaube, dass Diät-Limonade sogar die Gesundheit fördert – indem sie Krebszellen tötet.
Trump isst gerne Fast Food – daraus macht der Republikaner auch gar keinen Hehl. Doch auch andere Ernährungsgewohnheiten sind äußerst bedenklich, wie der Leiter des Centers for Medicare & Medicaid Services, Mehmet Oz, im Gespräch mit Donald Trump Jr. in dessen Podcast „Triggered“ nun verriet.
Schon das Frühstück des Präsidenten kann man demnach nicht gerade als ausgewogen bezeichnen. „Er fängt zuerst mit Schokoriegeln an“, erklärt der Arzt, der auch durch die Sendung von Oprah Winfrey bekannt geworden war und wegen seiner Ansichten zu Alternativmedizinselbst selbst nicht unumstritten ist.
Cola light per Knopfdruck
Auch Trumps Vorliebe für Diätlimonaden ist kein Geheimnis: Bereits während seiner ersten Amtszeit ließ der Präsident einen roten Knopf an seinem Schreibtisch anbringen, mit dem er sich sofort eine Diät-Cola bestellen konnte. Offenbar glaubt er auch, dass diese für ihn gesund sei, wie Oz erklärte. „Ihr Vater behauptet, Diätlimonade sei gut für ihn, weil sie Gras abtötet – wenn man sie auf Gras gießt – und deshalb müsse sie auch Krebszellen im Körper abtöten“, verriet der Mediziner.
Trump hält Fanta für „frisch gepresst“
Seinen Limonadenkonsum soll sich der Präsident schönreden. Als Oz habe ihn einmal darauf angesprochen habe, als er ihn mit einer Fanta in der Air Force One sah, habe Trump erklärt, da Fanta mit Orangensaftkonzentrat hergestellt werde, könne sie nicht schlecht für ihn sein, weil dieses ja „frisch gepresst“ sei. Auch für seine Fast-Food-Leidenschaft hat das Staatsoberhaupt einen für ihn logischen Grund – denn er habe Angst vor Keimen. „Er will nicht krank werden, also isst er Junkfood, aber es ist Essen von großen, renommierten Ketten, weil die Qualitätskontrollen haben“, so Oz.
Der Mediziner, der von Trump den hohen Posten von Medicare und Medicaid erhalten hatte, will den Präsidenten aber für seine Gewohnheiten nicht zu streng kritisieren. „Aber vielleicht hat er ja recht. Denn ich sage Ihnen Folgendes: Ich kenne viele Männer, die fast 80 sind – aber nur wenige haben so viel Energie, so ein gutes Erinnerungsvermögen und so viel Ausdauer wie er“, machte Oz Trump Komplimente.
Gesundheitsministerium hat bessere Ernährungstipps
Der Präsident hält sich damit nicht an die neuen Ernährungsrichtlinien, die das US-Gesundheitsministerium derzeit überarbeitet. Dieses empfiehlt nämlich Vollwertkost und ausgewogene Ernährung. „Amerikanische Haushalte müssen vollwertigen, nährstoffreichen Lebensmitteln – Eiweiß, Milchprodukten, Gemüse, Obst, gesunden Fetten und Vollkornprodukten – Priorität einräumen und den Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln drastisch reduzieren“, erklärte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. dazu Anfang des Jahres. „So machen wir Amerika wieder gesund.“
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