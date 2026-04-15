Arzt: Trump denkt, Diät-Limo ist ein Krebs-Killer

Trump hält Fanta für „frisch gepresst“

Seinen Limonadenkonsum soll sich der Präsident schönreden. Als Oz habe ihn einmal darauf angesprochen habe, als er ihn mit einer Fanta in der Air Force One sah, habe Trump erklärt, da Fanta mit Orangensaftkonzentrat hergestellt werde, könne sie nicht schlecht für ihn sein, weil dieses ja „frisch gepresst“ sei. Auch für seine Fast-Food-Leidenschaft hat das Staatsoberhaupt einen für ihn logischen Grund – denn er habe Angst vor Keimen. „Er will nicht krank werden, also isst er Junkfood, aber es ist Essen von großen, renommierten Ketten, weil die Qualitätskontrollen haben“, so Oz.