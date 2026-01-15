US-Regierung empfiehlt Fleisch und „echtes Essen“

In vielen Ernährungsstudien werden allerdings genau diese Produkte als wichtig für eine Verringerung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Diese Empfehlungen bringen uns zurück in die 1950er-Jahre, in denen alle sehr viel Fleisch- und Milchprodukte gegessen haben und sich nicht wirklich um Gemüse gekümmert haben und Herzkrankheiten weit verbreitet waren“, kritisierte Marion Nestle, emeritierte Professorin von der New York University, einem Bericht der BBC zufolge. Die Amerikanische Herzgesellschaft warnte ebenfalls vor den negativen Folgen von einem geistegerten Konsum fleischhaltiger Produkte.