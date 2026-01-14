Trumps Ernährung: „Weiß nicht, wie er noch lebt“

Kennedy: Präsident ist „unglaublich gesund“

Auf die Frage, wer die ungewöhnlichsten Essgewohnheiten habe, antwortete Kennedy: der Präsident. „Ich weiß nicht, wie er noch am Leben ist, aber er ist es“, sagte der Gesundheitsminister. Trump esse „sehr schlechtes Essen“, mit McDonald‘s, Süßigkeiten und Diet Coke, die er ständig trinke. Gleichzeitig besitze er „eine Konstitution wie ein Gott“.