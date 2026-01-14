Trumps Ernährung: „Weiß nicht, wie er noch lebt“

US-Präsident Donald Trump greift gerne zu Burgern und Cola statt zu gehobener Küche. Allerdings nur auf Reisen, wie sein Gesundheitsminister nun verrät.
Dass Trump gern Fast Food isst, ist bekannt. Vor allem auf Reisen ernährt sich der US-Präsident nach Angaben seines Gesundheitsministers außergewöhnlich ungesund. Dann greife er hauptsächlich zu Junkfood, sagte Robert F. Kennedy Jr. in einem Podcast der ultrakonservativen Influencerin Katie Miller. Trump tue dies aus Sicherheitsgründen, aber auch, weil er den Produkten großer Unternehmen vertraue.
„Trump will auf Reisen nicht krank werden“
Trump wolle auf Reisen „nicht krank werden“, erklärte Kennedy. Der Eindruck von Mitreisenden wird jedoch gänzlich anders beschrieben: Viele meinten, Trump „fülle sich den ganzen Tag mit Gift“ – und man frage sich, wie er noch laufen könne.
Ich weiß nicht, wie er noch am Leben ist, aber er ist es.
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. über Donald Trump
Kennedy: Präsident ist „unglaublich gesund“
Auf die Frage, wer die ungewöhnlichsten Essgewohnheiten habe, antwortete Kennedy: der Präsident. „Ich weiß nicht, wie er noch am Leben ist, aber er ist es“, sagte der Gesundheitsminister. Trump esse „sehr schlechtes Essen“, mit McDonald‘s, Süßigkeiten und Diet Coke, die er ständig trinke. Gleichzeitig besitze er „eine Konstitution wie ein Gott“.
In seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida oder im Weißen Haus werde der Präsident jedoch „normalerweise ziemlich gut ernährt“, sagte Kennedy. Der 79-jährige Präsident sei „unglaublich gesund“.
