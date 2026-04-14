Karner soll „gewaltbereiten Frauenhass“ prüfen

Auch die Abgeordneten Margreth Falkner (ÖVP) und Sophie Wotschke (NEOS) sagten am Dienstag, dass geprüft werden müsse, ob diese Phänomene im Strafrecht ausreichend berücksichtigt würden. Damit meinen sie zum Beispiel Internetforen und Blogs, in den frauenfeindliche Einstellungen verbreitet und zu Hass oder gar Gewalt gegen Frauen aufgerufen wird. Der kanadische Nachrichtendienst bewerte „antifeministische Ideologien als begünstigenden Faktor für gewalttätigen Extremismus“, sagte die Abgeordnete Agnes Sirkka Prammer (Grüne). Es bräuchte Maßnahmen, um Abhilfe zu schaffen.