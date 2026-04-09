Babler zu Deepfakes: „Wir hätten gute Grundlagen“

Sie sind manipuliert und spielen bewusst mit der Wahrheit. Bei der Erstellung bräuchte es „klare Konsequenzen, aber genauso auch die Verantwortung von Plattformen“, sagte Holzleitner. „Wir werden heute diskutieren, wie beispielsweise rechtliche Konsequenzen aussehen können.“ In der fehlenden Verantwortung von Plattformen sieht auch Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) ein Problem. „Wir hätten gute Grundlagen mit dem Digital Services Act. Wir haben Grundlagen, dass diese aber nicht durchgesetzt werden, ist das Grundproblem“, sagte er. Der DSA sieht abgestufte Verhaltenspflichten für Anbieter von Plattformen vor, etwa Meldeverfahren und die Benennung einer zentralen Kontaktstelle.