Wirtschaft erzittert: Alle Szenarien deuten bergab

So trifft die Krise auch Österreich

Für Österreich zeigen sich die Auswirkungen vor allem indirekt über den internationalen Konjunkturverlauf. Die Prognosen der heimischen Wirtschaftsforschungsinstitute spiegeln diese globale Schwäche wider und gehen ebenfalls von nur moderatem Wachstum und anhaltendem Preisdruck aus. Im Mittelpunkt bleibt jedoch die internationale Entwicklung – die österreichische Lage ist dabei vor allem eine Ableitung der weltwirtschaftlichen Trends.