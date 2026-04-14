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IWF verliert Hoffnung

Wirtschaft erzittert: Alle Szenarien deuten bergab

Wirtschaft
14.04.2026 18:23
Die Zukunft der globalen Wirtschaft ist in den Fängen der Eskalation in der Golfregion gefangen ...
Die Zukunft der globalen Wirtschaft ist in den Fängen der Eskalation in der Golfregion gefangen – zu abhängig ist man noch von fossiler Energie.(Bild: AFP/ATTA KENARE)
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Von krone.at

Noch vor wenigen Monaten sahen viele Ökonomen eine vorsichtige Stabilisierung der Weltwirtschaft – getragen von sinkender Inflation, moderater Zinspolitik und neuen Investitionen in Technologie. Doch diese Erwartung ist mit der Eskalation im Iran-Krieg weitgehend zusammengebrochen. Die globalen Wachstumsaussichten haben sich deutlich eingetrübt, die Risiken steigen spürbar.

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Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt in seinem neuen Ausblick vor einem abrupten Stimmungsumschwung in der Weltwirtschaft. Der Krieg habe die Erholung „unterbrochen“ und könnte im schlimmsten Fall eine „größte Energiekrise der Neuzeit“ auslösen. Selbst eine globale Rezession wird nicht mehr ausgeschlossen.

Energiepreise reißen Weltwirtschaft mit
Auslöser der Neubewertung ist die militärische Eskalation im Nahen Osten, nachdem die USA und Israel den Iran angegriffen haben. Seither zeigen Energiepreise und Konjunkturindikatoren deutlich nach unten. Wie etwa der britische „Guardian“ berichtet, sieht der IWF die Gefahr steigender Inflation, schwächerer Märkte und einer weltweiten Wachstumsverlangsamung bis hin zur Rezessionsschwelle.

Drei Szenarien – alle schlechter als erwartet
Der IWF arbeitet in seinem aktuellen „World Economic Outlook“ mit drei Szenarien. Selbst im günstigsten Fall – einer raschen Deeskalation und Entspannung bei den Energie- und Lieferketten – fällt das globale Wachstum schlechter aus als noch zu Jahresbeginn erwartet.

Die Weltwirtschaft soll in diesem Szenario heuer um 3,1 Prozent wachsen. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als zuletzt prognostiziert und entspricht einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um rund 350 Milliarden Euro im Vergleich zu früheren Erwartungen.

Ölpreis als zentraler Risikofaktor
Im Zentrum der Unsicherheit steht der Energiemarkt. Der Ölpreis ist infolge des Konflikts zeitweise wieder über 100 US-Dollar (rund 93 Euro) pro 159-Liter-Fass gestiegen. Besonders kritisch bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus, eine der wichtigsten globalen Transportrouten für Öl und Gas.

Vor allem die fragile Lage an der Straße von Hormuz – eine der wichtigsten Seerouten der Welt – ...
Vor allem die fragile Lage an der Straße von Hormuz – eine der wichtigsten Seerouten der Welt – sorgt für Sorgenfalten bei Ökonomen.(Bild: AFP/-)

Je nach Szenario rechnet der IWF mit deutlich unterschiedlichen Entwicklungen: Bleibt der Ölpreis hoch, könnte das globale Wachstum auf etwa 2,5 Prozent sinken. In einem besonders ungünstigen Verlauf – mit dauerhaft hohen Energiepreisen – wäre sogar nur noch rund zwei Prozent Wachstum möglich. Das würde nach IWF-Definition bereits einer weltweiten Rezession entsprechen.

Eskalation könnte Teuerung wieder nach oben schrauben
Die höheren Energiepreise wirken sich laut IWF direkt auf die Inflation aus, insbesondere über Transport-, Produktions- und Lebensmittelkosten. In der Folge könnten Notenbanken gezwungen sein, ihre Zinsen länger hoch zu halten oder erneut anzuheben – mit zusätzlichen Belastungen für die Konjunktur.

Das Balkendiagramm zeigt die IWF-Wirtschaftsprognose für das reale BIP von 2025 bis 2027 im internationalen Vergleich. Indien hat mit Werten über 6 % das stärkste Wachstum, gefolgt von China mit abnehmenden Raten bis 4 %. Die Weltwirtschaft wächst moderat mit rund 3 %. Deutschland und Österreich liegen unter 1 % bis maximal 1,2 %. Quelle: IWF.

Auch internationale Medien wie die „New York Times“ heben hervor, dass die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts weit über den Energiesektor hinausgehen und die Kaufkraft der Haushalte weltweit unter Druck setzen.

Besonders betroffene Regionen
Besonders stark betroffen sind laut IWF energieimportierende Länder sowie viele Schwellen- und Entwicklungsländer. Dort schlagen steigende Preise unmittelbar auf Konsum und Produktion durch. Industrieländer bleiben zwar stabiler, sind aber ebenfalls von niedrigeren Wachstumsraten und höherer Inflation betroffen.

So trifft die Krise auch Österreich
Für Österreich zeigen sich die Auswirkungen vor allem indirekt über den internationalen Konjunkturverlauf. Die Prognosen der heimischen Wirtschaftsforschungsinstitute spiegeln diese globale Schwäche wider und gehen ebenfalls von nur moderatem Wachstum und anhaltendem Preisdruck aus. Im Mittelpunkt bleibt jedoch die internationale Entwicklung – die österreichische Lage ist dabei vor allem eine Ableitung der weltwirtschaftlichen Trends.

IWF warnt vor politischen Fehlreaktionen
Trotz der angespannten Lage rät der IWF von breit angelegten Eingriffen wie Preisdeckeln oder pauschalen Subventionen ab. Maßnahmen sollten gezielt und zeitlich begrenzt erfolgen.

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IWF-Chefin Kristalina Georgiewa mahnt zur Vorsicht: „Im Moment spricht vieles dafür, abzuwarten und die Situation zu beobachten.“ Gleichzeitig warnt sie vor nationalen Alleingängen, die die Lage weiter verschärfen könnten: „Schütten Sie kein Öl ins Feuer.“ Auch die Notenbanken stehen vor einem Zielkonflikt: Sie sollen Inflation bekämpfen, ohne die Konjunktur zusätzlich abzuwürgen.

Ausblick bleibt fragil
Die globale Wirtschaft steht damit erneut vor einer Phase erhöhter Unsicherheit. Selbst im besten Fall bleibt ein dauerhafter Wachstumsschaden. Im ungünstigen Verlauf droht eine spürbare globale Abkühlung – im Extremfall eine Rezession, die große Teile der Weltwirtschaft erfassen könnte.

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