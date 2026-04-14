China-Tanker pfeift auf Hormuz-Blockade der USA

Nicht einziger Tanker dort

Die „Rich Starry“ ist allerdings nicht das einzige Schiff, das die US-Blockade einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt nicht so ernst nimmt. Die „Muslikishan“ war am Dienstagvormittag ebenfalls auf der Straße von Hormuz unterwegs. Das Schiff fährt unter der Flagge von Madagaskar und steht ebenfalls auf der Sanktionsliste der USA. Nach Angaben von Kpler ist der Tanker derzeit leer und soll im Irak Heizöl laden. In der Vergangenheit hat die „Muslikishan“ bereits russisches und iranisches Öl transportiert.