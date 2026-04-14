Meerenge passiert
China-Tanker pfeift auf Hormuz-Blockade der USA
Seit Montagnachmittag blockiert das US-Militär die wichtige Straße von Hormuz. Doch von den offenbar mehr als 15 einsatzbereiten US-Kriegsschiffen lassen sich längst nicht alle abschrecken. Ein chinesischer Tanker soll die Meerenge schon passiert haben, ein weiteres Schiff war am Dienstagvormittag gerade dabei.
Einem chinesischen Tanker ist das gelungen, was US-Präsident Donald Trump unbedingt verhindern wollte: Das Schiff hat die Straße von Hormuz passiert. Das geht aus Daten der Anbieter LSEG, MarineTraffic und Kpler hervor, die Bewegungen von Schiffen zugänglich machen. Laut ihnen ist es das erste Schiff dem die Durchfahrt gelungen ist, seit die USA die wichtige Straße von Hormuz blockieren.
China-Tanker unter afrikanischer Flagge
Konkret handelt es sich um den mittelgroßen Tanker „Rich Starry“. Die „Rich Starry“ hat laut den vorliegenden Daten rund 250.000 Barrel (knapp 40 Millionen Liter) Methanol an Bord. Das Methanol wurde im Hafen von Hamrija in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Tanker geladen.
Das Schiff soll unter malawischer Flagge fahren, obwohl das afrikanische Land erklärt hatte, kein Verzeichnis für Hochseeschiffe zu führen, wie „The Economic Times“ berichtet. Das Schiff und seine Eignergesellschaft Shanghai Xuanrun Shipping stehen auf der Sanktionsliste der USA – wegen Handels mit dem Iran. Das Schiff soll dem Iran dabei geholfen haben, Sanktionen zu umgehen.
Die Straße von Hormuz zwischen dem Iran und dem Oman ist eine wichtige Schifffahrtsroute:
Nicht einziger Tanker dort
Die „Rich Starry“ ist allerdings nicht das einzige Schiff, das die US-Blockade einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt nicht so ernst nimmt. Die „Muslikishan“ war am Dienstagvormittag ebenfalls auf der Straße von Hormuz unterwegs. Das Schiff fährt unter der Flagge von Madagaskar und steht ebenfalls auf der Sanktionsliste der USA. Nach Angaben von Kpler ist der Tanker derzeit leer und soll im Irak Heizöl laden. In der Vergangenheit hat die „Muslikishan“ bereits russisches und iranisches Öl transportiert.
„Gefährlich und unverantwortlich“
Die Vereinigten Staaten wollen mit der Blockade den gesamten Schiffsverkehr zu und von iranischen Häfen in der Straße von Hormuz stilllegen. Es sollen auch Schiffe gestoppt werden, die für die Durchfahrt durch die Meerenge eine Gebühr an den Iran bezahlt haben.
Aus China kam Kritik an der US-Blockade der Straße von Hormuz. Das sei eine „gefährliche und unverantwortliche Aktion“ und würde die Spannungen in der Region noch weiter verschärfen, hieß es aus dem chinesischen Außenministerium, wie der Sender CNBC berichtet.
Über 15 US-Kriegsschiffe bereit
Das „Wall Street Journal“ berichtet unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten, dass mehr als 15 US-Kriegsschiffe bereit seien, den Einsatz zu unterstützen. Laut Vertretern des Militärs hätten die USA einen Flugzeugträger, mehrere Lenkwaffenzerstörer, ein amphibisches Angriffsschiff sowie weitere Kriegsschiffe im Nahen Osten, schreibt die Zeitung.
Einige der Schiffe seien in der Lage, Handelsschiffe in bestimmte Gebiete zu eskortieren, um sie dort festzuhalten. Das Blatt zitiert einen ehemaligen hochrangigen Soldaten der US-Marine mit der Einschätzung, dass die Kriegsschiffe wahrscheinlich außerhalb der Straße von Hormuz eingesetzt würden, um eine Bedrohung durch den Iran zu vermeiden.
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