Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“

„Sie haben sich nicht weit genug bewegt“

Neben der Öffnung der Straße von Hormuz war dem US-Vizepräsidenten zufolge das iranische Atomprogramm der größte Knackpunkt bei den Verhandlungen. Hier seien die Iraner auf die USA zugegangen. „Aber sie haben sich nicht weit genug bewegt“, sagte Vance. Den USA gehe es vor allem um zwei Dinge: das hochangereicherte Uran außer Landes zu schaffen und Teheran daran zu hindern, erneut Uran anzureichern. Nach den abgebrochenen Verhandlungen hatte die iranische Seite von „überzogenen Forderungen“ der USA gesprochen.