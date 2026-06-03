Werbeverbot für zuckerhaltige Getränke gefordert

Bundesregierung am Zug

„Wann, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt gekommen, um gegenzusteuern: für mehr Infos und mehr Gesundheitsbewusstsein“, betont er. Obwohl die wissenschaftliche Faktenlage klar sei und es Best-Practice-Erfahrungen aus anderen Staaten gäbe, die Maßnahmen bezüglich Produktinformation, Bildung bis hin zu einer dezidierten Zuckersteuer umgesetzt haben, hätte sich die österreichische Bundesregierung hier eher in Zurückhaltung geübt.