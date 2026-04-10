Energie-Schock durch Iran-Krieg trifft Österreich

Die Infografik zeigt die Wirtschaftsaussichten für Österreich im Jahr 2026 mit Prognosen von WIFO und IHS. Das Wirtschaftswachstum liegt laut WIFO bei 0,9 % und laut IHS bei 0,5 %. Die Inflation wird mit 2,7 % (WIFO) und 2,9 % (IHS) angegeben. Die Arbeitslosenrate beträgt 7,4 % (WIFO) und 7,5 % (IHS). Die Balkendiagramme zeigen, dass das Wirtschaftswachstum nach einem Rückgang 2023 wieder leicht steigt, die Inflation deutlich sinkt und die Arbeitslosenrate auf hohem Niveau bleibt. Quelle: WIFO/IHS.