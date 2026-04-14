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Hoffnung auf Kriegsende: Ölpreis sinkt wieder

Wirtschaft
14.04.2026 09:31
Die Entwicklungen in Nahost bleiben das bestimmende Thema am Ölmarkt.
Die Entwicklungen in Nahost bleiben das bestimmende Thema am Ölmarkt.(Bild: maxximmm)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Da eine Einigung zwischen den USA und dem Iran kurz bevorstehen könnte, haben die Ölpreise am Dienstag nachgegeben.

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In der Früh wurde für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee 98,62 US-Dollar (84,41 Euro) gezahlt und damit 0,74 Prozent weniger als am Vortag. Noch stärker fiel der Preis für Rohöl aus den USA. Hier ging die Notierung in der Früh um 1,72 Prozent auf 97,38 Dollar zurück.

Zuletzt haben neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran nach der Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance „große Fortschritte“ erzielt. Nun sei allerdings Teheran am Zug, bei dem wichtigsten Punkt aus US-Sicht Zugeständnisse zu machen – nämlich deren Atomprogramm.

Entwicklungen in Nahost bestimmendes Thema am Ölmarkt
Die USA und der Iran hatten am Wochenende in Islamabad direkte Friedensverhandlungen unter Vermittlung Pakistans geführt, die aber ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen waren. Die Ölpreise waren daraufhin zu Beginn der Woche über die Marke von 100 Dollar gesprungen.

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