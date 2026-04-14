Hoffnung auf Kriegsende: Ölpreis sinkt wieder

US-Marine haben mit Blockade der Straße von Hormuz begonnen

Hinzu kommt die Blockade der US-Marine der Straße von Hormuz, die am Montag begonnen hat. „Die US-Marineaktion wird den wirtschaftlichen Druck auf den Iran sicherlich erhöhen“, kommentierten Experten des Center for Strategic and International Studies. Allerdings sei der Iran nicht der einzige Akteur, der die wirtschaftlichen Folgen zu spüren bekommt. „Eine US-Blockade wird auch den Druck auf die Energiepreise verschärfen und der Weltwirtschaft weiteren Schaden zufügen“, heißt es weiter.