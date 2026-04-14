Hoffnung auf Kriegsende: Ölpreis sinkt wieder

Da eine Einigung zwischen den USA und dem Iran kurz bevorstehen könnte, haben die Ölpreise am Dienstag nachgegeben.
In der Früh wurde für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee 98,62 US-Dollar (84,41 Euro) gezahlt und damit 0,74 Prozent weniger als am Vortag. Noch stärker fiel der Preis für Rohöl aus den USA. Hier ging die Notierung in der Früh um 1,72 Prozent auf 97,38 Dollar zurück.
Zuletzt haben neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran nach der Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance „große Fortschritte“ erzielt. Nun sei allerdings Teheran am Zug, bei dem wichtigsten Punkt aus US-Sicht Zugeständnisse zu machen – nämlich deren Atomprogramm.
Entwicklungen in Nahost bestimmendes Thema am Ölmarkt
Die USA und der Iran hatten am Wochenende in Islamabad direkte Friedensverhandlungen unter Vermittlung Pakistans geführt, die aber ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen waren. Die Ölpreise waren daraufhin zu Beginn der Woche über die Marke von 100 Dollar gesprungen.
US-Marine haben mit Blockade der Straße von Hormuz begonnen
Hinzu kommt die Blockade der US-Marine der Straße von Hormuz, die am Montag begonnen hat. „Die US-Marineaktion wird den wirtschaftlichen Druck auf den Iran sicherlich erhöhen“, kommentierten Experten des Center for Strategic and International Studies. Allerdings sei der Iran nicht der einzige Akteur, der die wirtschaftlichen Folgen zu spüren bekommt. „Eine US-Blockade wird auch den Druck auf die Energiepreise verschärfen und der Weltwirtschaft weiteren Schaden zufügen“, heißt es weiter.
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