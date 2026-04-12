„Crooks“-Macher Kren: „Es war eine Zitterpartie“

Nach dem Erfolg hatte Netflix viel Vertrauen in die Produktion und ermöglichte einen aufwendigen Dreh in Bangkok, wo ein großer Teil der neuen Abenteuer von Frederick Lau und Christoph Krutzler spielt: „Die größten Herausforderungen waren die Hitze, die fremde Sprache und die ganz eigene Dynamik dort. Aber man muss halt schnell lernen und mit den Menschen dort extrem respektvoll umgehen. Wir waren ja ein Team von 1000 Leuten. Es war toll, in neue Welten zu reisen“, so Kren, der sechs Monate in der thailändischen Hauptstadt verbrachte.