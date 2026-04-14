Investoren wollen insolventen Mediashop retten

Die Zeitung Kurier berichtete am Dienstag, dass eine Gruppe rund um den Manager Patrick Schenner das Unternehmen übernehmen wolle. „Künftig will man sich nicht mehr auf ein Dutzend Länder konzentrieren, sondern auf die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz“, heißt es in dem Bericht. Außerdem soll statt auf 172 TV-Kanälen die Produktwerbung nur noch auf bis zu 30 TV-Kanälen stattfinden.