Investoren wollen insolventen Mediashop retten

Der insolvente Teleshopping-Sender Mediashop GmbH könnte doch noch gerettet werden. Investorinnen und Investoren würden derzeit Verhandlungen mit der Insolvenzverwaltung führen, teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstag mit.
Diese seien „weit fortgeschritten“. Zunächst würden 30 von den ursprünglich 162 Beschäftigten übernommen werden. Später soll das Personal aufgestockt werden, hieß es. Bis der Neustart unter Dach und Fach ist, könnte es noch etwa zwei Wochen dauern.
Die Zeitung Kurier berichtete am Dienstag, dass eine Gruppe rund um den Manager Patrick Schenner das Unternehmen übernehmen wolle. „Künftig will man sich nicht mehr auf ein Dutzend Länder konzentrieren, sondern auf die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz“, heißt es in dem Bericht. Außerdem soll statt auf 172 TV-Kanälen die Produktwerbung nur noch auf bis zu 30 TV-Kanälen stattfinden.
Der Sender, der im niederösterreichischen Neunkirchen angesiedelt ist, wurde im Jahr 1999 gegründet. Vertrieben werden Produkte aus den Bereichen Haushalt, Küche, Fitness, Gesundheit, Schönheit und Lifestyle. Wie berichtet, meldete die Mediashop GmbH Ende Februar Insolvenz an. Die Passiva betragen laut eigenen Angaben rund 45 Millionen Euro. Einen Sanierungsplan zog die Firma Anfang März wieder zurück.
Die deutsche Mutter Mediashop International Group GmbH mit Sitz in Lindau ist nicht von der Insolvenz betroffen. Das Unternehmen hat insgesamt fast 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zehn Ländern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.