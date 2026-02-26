Sender Mediashop ist in Österreich insolvent

Die deutsche Mutter Mediashop International Group GmbH mit Sitz in Lindau ist nicht von der Insolvenz betroffen. Im Sanierungsverfahren soll nun geprüft werden, ob und in welchem Ausmaß weitere Gesellschaften der Gruppe von den finanziellen Turbulenzen betroffen sind. Mediashop beschäftigt insgesamt fast 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zehn Ländern. Der konzernweite Jahresumsatz lag zuletzt laut eigenen Angaben bei rund 170 Millionen Euro.