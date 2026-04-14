Sicherheitsausbau für S31 Süd startet

Eine bauliche Mitteltrennung gibt es jetzt auch für zweiten Teil der Schnellstraße. Dies soll für mehr Verkehrssicherheit sorgen.
Mehr Verkehrssicherheit für die S31: Bereits in der Vergangenheit wurde der Abschnitt zwischen Mattersburg und Weppersdorf/Markt St. Martin erneuert und mit einer baulichen Mitteltrennung deutlich sicherer gemacht.
Brücken verbreitert
Jetzt erfolgte der Spatenstich für den zweiten Teil des Sicherheitsausbaus. Dieser umfasst die Errichtung einer neuen baulichen Mitteltrennung und die Fahrbahnsanierung zwischen Weppersdorf/Markt St. Martin und Oberpullendorf Süd. Zudem werden sechs bestehende Brücken verbreitert. Eine Brücke wird abgerissen und neu gebaut, weitere 20 Brücken werden saniert.
Fertigstellung bis 2028
Wenn im Sommer die Fahrbahnsanierung startet, gibt es in jede Richtung nur mehr eine Fahrspur. Die Fertigstellung ist für Mai 2028 geplant, rund 72 Millionen Euro werden insgesamt investiert.
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