Sicherheitsausbau für S31 Süd startet

Brücken verbreitert

Jetzt erfolgte der Spatenstich für den zweiten Teil des Sicherheitsausbaus. Dieser umfasst die Errichtung einer neuen baulichen Mitteltrennung und die Fahrbahnsanierung zwischen Weppersdorf/Markt St. Martin und Oberpullendorf Süd. Zudem werden sechs bestehende Brücken verbreitert. Eine Brücke wird abgerissen und neu gebaut, weitere 20 Brücken werden saniert.