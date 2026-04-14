Fuhr 200 Kilometer
14-Jähriger stahl in Norwegen Bus aus Garage
In Norwegen hat ein 14-Jähriger einen Linienbus aus einer Garage gestohlen. Er ist damit etwa 200 Kilometer weit bis nach Schweden gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie war von dem Transportunternehmen kontaktiert worden.
Dieses hatte den Diebstahl am frühen Dienstagmorgen bemerkt. Der Bus konnte dann dank Satellitenübertragung in Schweden geortet werden. Der Jugendliche sei allein unterwegs gewesen, sagte Einsatzleiter Rune Isaksen. Er habe sich etwa 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Oslo hinters Lenkrad gesetzt und sei in Südwestschweden, nördlich von Göteborg, von der schwedischen Polizei gestoppt worden.
Zu dem Motiv des 14-jährigen Norwegers gab es zunächst keine Angaben. Die schwedische Polizei nahm ihn in Gewahrsam, bis ihn das norwegische Jugendamt abholte.
Vor einigen Wochen hatte ein ähnlicher Fall in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. In Wiesbaden hatte ein 15-Jähriger einen Bus gestohlen und damit seine Freundin zur Schule gefahren, im etwa 130 Kilometer entfernten Karlsruhe.
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