14-Jähriger stahl in Norwegen Bus aus Garage

Dieses hatte den Diebstahl am frühen Dienstagmorgen bemerkt. Der Bus konnte dann dank Satellitenübertragung in Schweden geortet werden. Der Jugendliche sei allein unterwegs gewesen, sagte Einsatzleiter Rune Isaksen. Er habe sich etwa 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Oslo hinters Lenkrad gesetzt und sei in Südwestschweden, nördlich von Göteborg, von der schwedischen Polizei gestoppt worden.