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Fuhr 200 Kilometer

14-Jähriger stahl in Norwegen Bus aus Garage

Ausland
14.04.2026 12:46
In Norwegen hat ein 14-Jähriger einen Linienbus gestohlen und ist damit ungefähr 200 Kilometer ...
In Norwegen hat ein 14-Jähriger einen Linienbus gestohlen und ist damit ungefähr 200 Kilometer weit gefahren (Symbolbild).(Bild: Robson90 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Norwegen hat ein 14-Jähriger einen Linienbus aus einer Garage gestohlen. Er ist damit etwa 200 Kilometer weit bis nach Schweden gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie war von dem Transportunternehmen kontaktiert worden.

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Dieses hatte den Diebstahl am frühen Dienstagmorgen bemerkt. Der Bus konnte dann dank Satellitenübertragung in Schweden geortet werden. Der Jugendliche sei allein unterwegs gewesen, sagte Einsatzleiter Rune Isaksen. Er habe sich etwa 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Oslo hinters Lenkrad gesetzt und sei in Südwestschweden, nördlich von Göteborg, von der schwedischen Polizei gestoppt worden.

Zu dem Motiv des 14-jährigen Norwegers gab es zunächst keine Angaben. Die schwedische Polizei nahm ihn in Gewahrsam, bis ihn das norwegische Jugendamt abholte.

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Vor einigen Wochen hatte ein ähnlicher Fall in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. In Wiesbaden hatte ein 15-Jähriger einen Bus gestohlen und damit seine Freundin zur Schule gefahren, im etwa 130 Kilometer entfernten Karlsruhe.

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