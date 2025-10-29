So hat man Königin Máxima noch nie gesehen!

Camouflage statt Designer-Robe, Tarnfarbe statt Glamour-Make-up: So hat man die niederländische Königin Máxima noch nie gesehen! Bei einem Besuch beim Militär tarnte sie sich von Kopf bis Fuß.
Dass Máxima in glamourösen Looks eine tolle Figur macht, ist längst kein Geheimnis mehr. Bei ihrem Besuch im militärischen Ausbildungszentrum in Harderwijk bekam man nun eine ganz andere Seite der niedeländischen Königin zu sehen.
Máxima im „Kugelhagel“
Denn die 54-Jährige nahm in Militärkluft an zwei Trainingseinheiten der Militärpolizei teil. Und sparte bei ihren „Einsatz“ auch nicht an Tarnfarbe: Mit gekonntem Griff trug die Königin die grün-braune Paste gekonnt auf.
Dann ging die Action für Máxima auch schon los: So half sie etwa bei einer Übung, bei der die Versorgung von Verletzten geprobt wurde – im, natürlich vorgetäuschten, Kugelhagel.
Amalia startete Militärausbildung
Erst Ende September hatte Kronprinzessin Amalia, die Tochter von Máxima und König Willem-Alexander, übrigens ihre militärische Ausbildung an. Die 21-Jährige kombiniert ihre Ausbildung beim Militär, die auch Teil ihres Weges zum Thron ist, mit ihrem Jusstudium in Amsterdam.
