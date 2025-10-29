Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Camouflage statt Krone

So hat man Königin Máxima noch nie gesehen!

Royals
29.10.2025 13:32
(Bild: EPA/SEM VAN DER WAL)

Camouflage statt Designer-Robe, Tarnfarbe statt Glamour-Make-up: So hat man die niederländische Königin Máxima noch nie gesehen! Bei einem Besuch beim Militär tarnte sie sich von Kopf bis Fuß.

0 Kommentare

Dass Máxima in glamourösen Looks eine tolle Figur macht, ist längst kein Geheimnis mehr. Bei ihrem Besuch im militärischen Ausbildungszentrum in Harderwijk bekam man nun eine ganz andere Seite der niedeländischen Königin zu sehen.

Máxima im „Kugelhagel“
Denn die 54-Jährige nahm in Militärkluft an zwei Trainingseinheiten der Militärpolizei teil. Und sparte bei ihren „Einsatz“ auch nicht an Tarnfarbe: Mit gekonntem Griff trug die Königin die grün-braune Paste gekonnt auf.

Königin Máxima trug die Tarnfarbe mit gekonnten Griffen selbst auf.
Königin Máxima trug die Tarnfarbe mit gekonnten Griffen selbst auf.(Bild: AFP/SEM VAN DER WAL)

Dann ging die Action für Máxima auch schon los: So half sie etwa bei einer Übung, bei der die Versorgung von Verletzten geprobt wurde – im, natürlich vorgetäuschten, Kugelhagel. 

+1
Fotos

Amalia startete Militärausbildung
Erst Ende September hatte Kronprinzessin Amalia, die Tochter von Máxima und König Willem-Alexander, übrigens ihre militärische Ausbildung an. Die 21-Jährige kombiniert ihre Ausbildung beim Militär, die auch Teil ihres Weges zum Thron ist, mit ihrem Jusstudium in Amsterdam.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
170.954 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.656 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.778 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Royals
Camouflage statt Krone
So hat man Königin Máxima noch nie gesehen!
Jubel und Romantik
Meghan & Harry: Verliebte Blicke bei Baseball-Date
Karriere vor dem Aus
„Fergie“ ist jetzt auch noch ihre TV-Jobs los!
Fürchtet um Zukunft
„Fergie“ wegen Skandal „am Rande des Abgrunds“
Prinz solo bei Gala
Darum begleitet Kate William nicht nach Brasilien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf