Sabotage nahe Kärnten: Koordinierte Aktion?

Beteiligung ausländischer Gruppen wird in Betracht gezogen

Im Fokus steht zudem ein mutmaßlicher Sabotageversuch an der Gaspipeline Balkanstream in Nordserbien in der Nähe der ungarischen Grenze, der vergangene Woche abgewendet wurde. Nach Angaben von Serbiens Präsidenten Aleksandar Vučić wurden dort Sprengsätze nahe der Leitung entdeckt. Die Ermittler schließen derzeit keine Hypothese aus – von einer isolierten Sabotagehandlung bis hin zu einer koordinierten Aktion. Auch eine Beteiligung organisierter Kriminalität oder ausländischer Gruppen wird in Betracht gezogen.