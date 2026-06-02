Italien durchlebt Jobschwund in Kernindustrien

Insgesamt ergibt sich damit ein positiver Beschäftigungssaldo von rund 600.000 Arbeitsplätzen. Nach Einschätzung des Istat hat Italien jedoch nicht lediglich Industriearbeitsplätze verloren, sondern seine Wirtschaftsstruktur grundlegend verändert. Ein erheblicher Teil der Beschäftigung verlagerte sich von der Industrie in arbeitsintensive Dienstleistungsbereiche, deren Produktivitätswachstum gering oder teilweise sogar negativ ausfiel.