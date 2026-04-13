Sabotage an TAL: Kärnten erhöht Aufmerksamkeit!

Nach dem vermeintlichen Sabotageakt Ende März bei der Transalpinen Ölleitung (TAL) nahe Tolmezzo, herrscht in Kärnten erhöhte Aufmerksamkeit. Was zunächst wie ein technisches Problem aussah, entwickelt sich nun zu einem brisanten Fall. Ein Hochspannungsmast, der eine Pumpstation versorgt, soll gezielt manipuliert worden sein. Mehrere Tage lang floss kein Rohöl Richtung Österreich und Raffinerien mussten auf Reserven zurückgreifen.