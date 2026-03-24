Wiener soll Kind Kokain für Sex angeboten haben

Mit ihm gingen die beiden in eine Tiefgarage: „Er meinte, damit wir Kokain bekommen, muss eine von uns beiden mit ihm schlafen. Zuerst wollte ich es machen, aber dann hab’ ich Angst bekommen.“ Daniela habe schließlich eingewilligt und gesagt, dass sie es mache. „Die beiden sind dann zehn Minuten hinter einem der Autos verschwunden“, erinnert sich die Freundin. Sie selbst habe in dieser Zeit eine Panikattacke bekommen und geschrien: „Was machst du da, sie ist erst zwölf.“ Ob der Mann, dem unter anderem sexueller Missbrauch von Unmündigen vorgeworfen wird, dies auch gehört hat, wisse sie aber nicht.