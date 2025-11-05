Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sexueller Missbrauch

Verurteilter Kinderdorf-Betreuer kann kaum Deutsch

Gericht
05.11.2025 16:00

Die Berufungsverhandlung von einem früheren Betreuer einer SOS-Kinderdorfeinrichtung in Wien ist kurz – das Urteil von zweieinhalb Jahren Haft wird bestätigt. Darüber hinaus bringt sie Spannendes zutage. 

0 Kommentare

Der 51-jährige Angeklagte wurde im August im Landl unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen nicht rechtskräftig zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. In den Jahren 2021 und 2022 verging er sich im Rahmen seiner Tätigkeit in 14 Angriffen an einem Burschen schwer.

Auch soll er geschlechtliche Handlungen an einem weiteren, damals 12-jährigen Bewohner der Einrichtung getätigt haben – zweimal, als der Bub wach war, und einmal, als dieser schlief. In der Wohngruppe war der Sozialpädagoge sogar der Bezugsbetreuer seines Opfers. 

Zitat Icon

Aus generalpräventiven Gründen ist eine deutlich spürbare Strafe wirklich erforderlich.

Der vorsitzende Richter in der Berufungsverhandlung

Der Angeklagte am Mittwoch im Justizpalast in Wien.
Der Angeklagte am Mittwoch im Justizpalast in Wien.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, Weingartner-Foto/picturedesk.com)

Verwunderlich: Denn gleich zu Beginn der Verhandlung wird besprochen, ob der Sozialpädagoge aus Brasilien, der seit 25 Jahren in Österreich lebt, einen Dolmetscher brauche. In seinem Statement bringt der Mann tatsächlich kaum einen verständlichen deutschen Satz zustande. Einzig „Bitte um Milderung“ und „Ich bin kein Kinderschänder“, war zu verstehen.

Bei letzterem hakt der vorsitzende OLG-Richter ein: „Das ist schon rechtskräftig festgestellt.“ – es gehe ausschließlich um die Strafhöhe. Einmal mehr bemüht der Verteidiger das Argument, dass die Jugendlichen bei den sexuellen Handlungen freiwillig mitgemacht hätten, ja diese teilweise sogar von diesen ausgegangen wären. „Er hat seine Handlungen sofort beendet, als Opfer das wünschten“, sagt er. Zudem hätten die Burschen keine Langzeitschäden erlitten.

„Schwere psychische Störung“
Den Senat lässt dies unbeeindruckt: „Es geht hier um schutzbefohlene, teilweise unmündige Kinder. Da ist insbesondere von einem Erzieher zu erwarten, dass er richtig reagiert“, bleibt die Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft bestehen. „Aus generalpräventiven Gründen ist eine deutlich spürbare Strafe wirklich erforderlich“, so Herr Rat.

Lesen Sie auch:
Ein 50-jähriger Betreuer (o. re.) wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu ...
Skandal spitzt sich zu
Sexueller Missbrauch auch in Wiener SOS-Kinderdorf
30.10.2025

Der zweite Umstand, den der Prozess zutage bringt: Der Mann leidet unter einer psychischen Beeinträchtigung, die – ebenso wie seine Unbescholtenheit – vom Erstgericht als mildernd gewertet wurde. Für Prozessbeobachter drängt sich folgende Frage auf, die im Justizpalast unbeantwortet bleibt: Wie konnte ein Mann, der offenbar sehr schlecht Deutsch kann und zudem laut Gericht eine „schwerwiegende psychische Störung“ hat, Betreuer in einer Einrichtung für schutzbedürftige Kinder und Jugendliche sein? 

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.675 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.615 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
104.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Gericht
Krone Plus Logo
Wirbel in Kärnten
So leicht konnte der Millionenbetrüger fliehen
Sexueller Missbrauch
Verurteilter Kinderdorf-Betreuer kann kaum Deutsch
Autofahrerin verletzt
Steine von Brücke auf Wiener Autobahn geworfen
IS-Gehirnwäsche
Frau wollte „Sklavin“ von Swift-Attentäter sein
Signa-Chef an Benko:
„Möchte wissen, was da monatlich verbraten wird“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf