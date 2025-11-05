Verurteilter Kinderdorf-Betreuer kann kaum Deutsch

Der zweite Umstand, den der Prozess zutage bringt: Der Mann leidet unter einer psychischen Beeinträchtigung, die – ebenso wie seine Unbescholtenheit – vom Erstgericht als mildernd gewertet wurde. Für Prozessbeobachter drängt sich folgende Frage auf, die im Justizpalast unbeantwortet bleibt: Wie konnte ein Mann, der offenbar sehr schlecht Deutsch kann und zudem laut Gericht eine „schwerwiegende psychische Störung“ hat, Betreuer in einer Einrichtung für schutzbedürftige Kinder und Jugendliche sein?