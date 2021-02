E-Raucher sollen stärker zur Kasse gebeten werden

Raucher könnten in Deutschland bald stärker zur Kasse gebeten werden. Das Finanzministerium plant offenbar eine Erhöhung der Tabaksteuer, die erstmals auch für nikotinhaltige E-Zigaretten gelten soll. Das geht aus dem Entwurf eines Tabaksteuermodernisierungsgesetzes hervor, der noch an diesem Montag in die Ressortabstimmung gehen soll.