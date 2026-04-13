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Nicole Kidman will Sterbebegleiterin werden

Society International
13.04.2026 22:46
Nicole Kidman äußerte sich zuletzt zu ihrem „neuen Weg“, den sie einschlagen möchte.
Nicole Kidman äußerte sich zuletzt zu ihrem „neuen Weg“, den sie einschlagen möchte.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
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Von krone.at

Nicole Kidman stand ihr Leben lang selbst vor der Kamera. In Zukunft will sich die Schauspielerin ganz privat für Menschen einsetzen, die Hilfe brauchen: Die 58-Jährige will Sterbebegleiterin werden.

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Die Trauer um ihre Mutter hat Nicole Kidman deutlich mitgenommen – und sie zu einer überraschenden Entscheidung geführt: Kidman will Sterbebegleiterin werden. Das hat die Schauspielerin laut des „San Francisco Chronicle“ vergangenes Wochenende bei einer Veranstaltung an der University of San Francisco verkündet.

„Könnte seltsam klingen“
Nicole Kidman sei sich selbst bewusst, dass ihr Wunsch „ein bisschen seltsam“ klingen könnte, sagte sie. Dennoch habe sie die Trauer um ihre im Mai 2024 verstorbene Mutter dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen.

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„Einfach Trost und Fürsorge spenden“
„Als meine Mutter im Sterben lag, war sie einsam, und die Familie konnte nur begrenzt für sie da sein“, erläuterte sie. „Meine Schwester und ich haben so viele Kinder, unsere Karrieren und unsere Arbeit, und wir wollten uns um sie kümmern, weil mein Vater nicht mehr unter uns war, und da dachte ich: ‘Ich wünschte, es gäbe Menschen auf der Welt, die unvoreingenommen da wären und einfach Trost und Fürsorge spenden.‘“ Das sei Teil ihrer eigenen Weiterentwicklung „und eines der Dinge, die ich lernen werde“, erzählte Kidman.

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