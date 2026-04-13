Nicole Kidman will Sterbebegleiterin werden

„Einfach Trost und Fürsorge spenden“

„Als meine Mutter im Sterben lag, war sie einsam, und die Familie konnte nur begrenzt für sie da sein“, erläuterte sie. „Meine Schwester und ich haben so viele Kinder, unsere Karrieren und unsere Arbeit, und wir wollten uns um sie kümmern, weil mein Vater nicht mehr unter uns war, und da dachte ich: ‘Ich wünschte, es gäbe Menschen auf der Welt, die unvoreingenommen da wären und einfach Trost und Fürsorge spenden.‘“ Das sei Teil ihrer eigenen Weiterentwicklung „und eines der Dinge, die ich lernen werde“, erzählte Kidman.