Top-Duelle mit Traumtoren und Überraschungen

Im „Spiel der Runde“ – diesmal aus der 2. Klasse A – setzt sich Nußdorf-Debant gegen Dellach-Drau mit 2:1 durch. Der Zweite bezwingt den Ersten und unterstreicht seine Ambitionen. Große Auswirkungen auf die Tabelle hat das Ergebnis allerdings kaum – beide Teams bleiben klar auf Aufstiegskurs.