Nicole Kidman packt erstmals über Trennung aus

Spannende Projekte geplant

Beruflich steht für Kidman ein arbeitsreiches Jahr an. Im März startete die Serie „Scarpetta“ von Prime Video, für den Herbst ist die Fortsetzung des Films „Practical Magic“ („Zauberhafte Schwestern“) geplant, in der Kidman erneut mit Sandra Bullock auftritt. Für das Projekt sei es ihr wichtig gewesen, eine Regisseurin zu verpflichten.