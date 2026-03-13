Vorteilswelt
„Nicht mein Jahr“

Nicole Kidman packt erstmals über Trennung aus

Society International
13.03.2026 08:58
Im letzten Jahr gaben Nicole Kidman und Keith Urban ihre Trennung bekannt. Jetzt sprach die ...
Im letzten Jahr gaben Nicole Kidman und Keith Urban ihre Trennung bekannt. Jetzt sprach die Schauspielerin erstmals über ihr Ehe-Aus.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Trennung von Country-Musiker Keith Urban hat sich Schauspielerin Nicole Kidman eigenen Worten zufolge im vergangenen Jahr zeitweise zurückgezogen. 2025 sei nicht ihr Jahr gewesen, sagte die 58-Jährige dem Branchenmagazin „Variety“. 

0 Kommentare

„Ich hatte andere Dinge im Kopf. Ich war in mich gekehrt.“ Nun gehe es ihr gut, sagte die Oscarpreisträgerin. „Ich bewege mich stets auf das Gute zu.“

„Sind eine Familie“
Sie sei dankbar für ihre Familie und dafür, dass sie sie zusammenhalten und nach vorn blicken könne. Kidman betonte: „Wir sind eine Familie und das werden wir auch weiterhin bleiben.“

Nicole Kidman freut sich nach ihrem Ehe-Aus auf neue Projekte.
Nicole Kidman freut sich nach ihrem Ehe-Aus auf neue Projekte.(Bild: Viennareport)

Weitere Einzelheiten wolle sie aus Respekt nicht besprechen. Medienberichten zufolge wurde die Scheidung im Jänner vollzogen. Aus der rund 19-jährigen Ehe gingen zwei Töchter hervor.

Spannende Projekte geplant
Beruflich steht für Kidman ein arbeitsreiches Jahr an. Im März startete die Serie „Scarpetta“ von Prime Video, für den Herbst ist die Fortsetzung des Films „Practical Magic“ („Zauberhafte Schwestern“) geplant, in der Kidman erneut mit Sandra Bullock auftritt. Für das Projekt sei es ihr wichtig gewesen, eine Regisseurin zu verpflichten.

Lesen Sie auch:
Nicole Kidman plauderte aus, welchen berühmten Filmpartner sie so gar nicht küssen wollte.
„Dann bin ich raus!“
Nicole Kidman: DAS war der ekelhafteste Filmkuss!
12.03.2026

Es sei „sehr schön, in dieser Arbeit einen Sinn gefunden zu haben und kulturell etwas bewegen zu können“, sagte Kidman. Durch ihre Beteiligung an Projekten hoffe sie, Regisseurinnen und Autorinnen mehr Chancen zu verschaffen.

Society International
13.03.2026 08:58
