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Nicole Kidman zeigt Keith Urban, was er verpasst!

Star-Style
09.04.2026 13:00
Geht es nach Nicole Kidman, dann ist Rache eindeutig sexy!
Geht es nach Nicole Kidman, dann ist Rache eindeutig sexy!(Bild: Krone KREATIV/AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rache ist süß – und im Fall von Nicole Kidman offenbar auch sexy. Denn die Schauspielerin zeigte sich am Mittwoch auf dem roten Teppich in einem Look, der ihrem Ex wohl zeigen sollte, was er verpasst ...

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Denn seit Jänner sind Keith Urban und Nicole Kidman offiziell geschiedene Leute. Und während der Musiker Gerüchten zufolge schon eine neue Freundin haben soll, fährt die Schauspielerin gerade alle Geschütze auf, um zu beweisen, wie gut ihr das Single-Leben steht.

Kidman zeigt sich von sexy Seite
Dazu zählte auch der jüngste Auftritt der 58-Jährigen am Mittwoch in New York. Zur Premiere von „Margot‘s Got Money Troubles“ erschien Kidman in einem Look, der vor allem auf den zweiten Blick richtig aufregend war.

Nicole Kidman trug ein schwarz-weißes Kleid, das auf den zweiten Blick sehr transparent war.
Nicole Kidman trug ein schwarz-weißes Kleid, das auf den zweiten Blick sehr transparent war.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Das schwarze Kleid mit weißen Details auf der Vorderseite war nämlich ziemlich durchsichtig. Unter dem hautengen Dress trug Kidman lediglich einen schwarzen Body. Und der wiederum war so hoch geschnitten, dass, drehte sich die Hollywood-Beauty zur Seite, nicht nur Kidmans schlanke Beine, sondern auch ihr trainierter Po hervorblitzte. 

Und sorgte auf dem Red Carpet für einen Wow-Moment!
Und sorgte auf dem Red Carpet für einen Wow-Moment!(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Gut gelaunt bei Premiere
Doch Kidman setzte bei ihrem Auftritt am Red Carpet nicht nur auf einen aufreizenden Look, sondern zeigte sich auch richtig gut gelaunt, scherzte und kuschelte mit Kollegin Elle Fanning.

Nicole Kidman legte nicht nur einen sexy Auftritt hin, sie zeigte sich auch gut gelaunt mit ...
Nicole Kidman legte nicht nur einen sexy Auftritt hin, sie zeigte sich auch gut gelaunt mit Kollegin Elle Fanning.(Bild: AFP/MICHAEL LOCCISANO)

Mit Tochter zur Met-Gala
Nach diesem sexy Auftritt darf man also gespannt sein, wie aufregend Kindmans Look bei der diesjährigen Met-Gala sein wird. Denn wie die Schauspielerin bereits verriet, wird sie dieses Jahr wieder mit dabei sein – und einen ganz besonderen Gast mitbringen: Tochter Sunday Rose. 

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Die 17-Jährige ist seit einiger Zeit als Model erfolgreich, lief schon für namhafte Marken über den Catwalk. „Sie liebt Mode über alles“, verriet Kidman kürzlich, warum ihre Tochter einfach die perfekte Wahl für die Met-Gala ist.

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