Razzia und Festnahmen bei Russlands größtem Verlag

Die Zensur in Russland wurde auch in anderen Bereichen verschärft. So müssen mehrere Biografien des bekannten russischen Schriftstellers Michail Bulgakow („Meister und Margarita“) oder des Poeten, Sängers und Schauspielers Wladimir Wyssozki nun markiert werden – es wird vorgeworfen, dass darin Werbung für Drogenmissbrauch gemacht wird.