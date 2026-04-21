Wien: 725 Gasflaschen illegal in Lokalen gelagert

Strikte Sicherheitsregeln in Lagerräumen

Fachleute weisen zudem darauf hin, dass Gasflaschen grundsätzlich nur kühl, trocken und gut belüftet – im Idealfall im Freien – gelagert werden dürfen. Wohnräume, Geschäfte oder Stiegenhäuser sind dafür streng verboten. Auch gelten in Lagerräumen strikte Sicherheitsregeln wie Zutrittsverbote und Rauchverbot.