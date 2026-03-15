Diese Person nimmt Nicole Kidman mit zur Met Gala

Anfang dieses Jahres hat sich Nicole Kidman von ihrem langjährigen Ehemann Keith Urban scheiden lassen. Jetzt steht ihr bald die erste Met Gala seit dem großen Schritt bevor. Für das Event am 4. Mai hat sie eine ganz besondere Begleitung ausgewählt.
Die Met Gala 2026 markiert für Nicole Kidman gewissermaßen das Ende einer Ära. In den vergangenen Jahrzehnten war die Schauspielerin immer mit ihrem Ehemann Keith Urban auf der Gala zu Gast. Dieses Jahr wird sie erstmals ohne ihn dort sein – dafür mit einer anderen Person.
Kidman „so glücklich“ über Begleitung
In der neuen Folge des Podcasts „Las Culturistas“ verriet die 58-Jährige, dass ihre Tochter Sunday Rose sie auf die Met Gala begleiten werde. „Ich bin so, so glücklich, und meine Tochter Sunday wird mitkommen“, erklärte sie stolz in dem Gespräch. „Sie liebt Mode über alles.“
Kidmans Tochter voll fokussiert auf ihre Karriere
Sunday Rose hat in der Modebranche schon einige Erfolge gefeiert. Im Oktober 2024 lief die heute 17-Jährige zum ersten Mal für Miu Miu in Paris. Erst vor wenigen Wochen modelte Sunday Rose für Dior, wie sie in einem Instagram-Posting teilte. Nicole Kidman betonte, dass ihre Tochter trotz ihres bekannten Namens viel Wert auf ihre eigene Karriere lege. Sie baue sich „ihre eigene Welt auf“.
Sunday Rose seit Scheidung meistens bei Mutter
Nach 19 Jahren Ehe wurde die Scheidung von Keith Urban im Jänner offiziell vollzogen. Berichten zufolge verbringen Sunday Rose und ihre jüngere Schwester Faith den Großteil des Jahres bei ihrer Mutter. Ihren Vater sehen sie jedes zweite Wochenende.
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