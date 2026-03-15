Diese Person nimmt Nicole Kidman mit zur Met Gala

Kidmans Tochter voll fokussiert auf ihre Karriere

Sunday Rose hat in der Modebranche schon einige Erfolge gefeiert. Im Oktober 2024 lief die heute 17-Jährige zum ersten Mal für Miu Miu in Paris. Erst vor wenigen Wochen modelte Sunday Rose für Dior, wie sie in einem Instagram-Posting teilte. Nicole Kidman betonte, dass ihre Tochter trotz ihres bekannten Namens viel Wert auf ihre eigene Karriere lege. Sie baue sich „ihre eigene Welt auf“.