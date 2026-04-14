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Trump kein Einzelfall

Diese Mächtigen legten sich schon mit dem Papst an

Außenpolitik
14.04.2026 11:24
US-Präsident Donald Trump beschimpft Papst Leo XIV., der bleibt gelassen. Mit seinem Gepolter ...
US-Präsident Donald Trump beschimpft Papst Leo XIV., der bleibt gelassen. Mit seinem Gepolter ist Trump aber nicht allein: Schon immer in der Geschichte kamen sich geistliche und weltliche Herrscher über Kreuz.(Bild: UZHURSKY)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Dass Politiker kirchliche Oberhäupter kritisieren, ist wahrlich nichts Neues in der Geschichte. Doch dass sie es dermaßen offen, hart und als persönlichen Angriff machen, wie es zuletzt US-Präsident Donald Trump bei Papst Leo XIV. tat, ist neu. Was nun anders lief? Ein historischer Vergleichsversuch.

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„Schwach“, „schrecklich für die Außenpolitik“ – und außerdem solle er dankbar sein, denn ohne ihn wäre er gar nicht im Vatikan: Das richtete US-Präsident Donald Trump – wie berichtet – Papst Leo XIV. zuletzt öffentlich aus. Der nahm das eher gelassen hin.

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