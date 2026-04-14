Diese Mächtigen legten sich schon mit dem Papst an

Dass Politiker kirchliche Oberhäupter kritisieren, ist wahrlich nichts Neues in der Geschichte. Doch dass sie es dermaßen offen, hart und als persönlichen Angriff machen, wie es zuletzt US-Präsident Donald Trump bei Papst Leo XIV. tat, ist neu. Was nun anders lief? Ein historischer Vergleichsversuch.
„Schwach“, „schrecklich für die Außenpolitik“ – und außerdem solle er dankbar sein, denn ohne ihn wäre er gar nicht im Vatikan: Das richtete US-Präsident Donald Trump – wie berichtet – Papst Leo XIV. zuletzt öffentlich aus. Der nahm das eher gelassen hin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.